שודד שעטה ציוד צלילה הצליח לבצע שוד במסעדה היוקרתית ב"דיסני וורלד" בפלורידה ונמלט עם סכום של 20,000 דולר במזומן. האירוע התרחש במסעדת "פאדלפיש" שעל שפת המים ב"דיסני ספרינגס", אזור בילוי וקניות פופולרי בבעלות דיסני.

השוד התרחש זמן קצר לאחר חצות ביום שני, כאשר המנהל ושני עובדים ספרו את רווחי העסק במשרד לאחר סגירת המסעדה. אז הגיח הפורץ, שתועד במצלמות האבטחה כשהוא לבוש חליפת צלילה, משקפי צלילה וכפפות. הוא אף נראה כשהוא מרסס חומר כלשהו על מצלמת אבטחה.

השודד, שתואר כגבר בגובה של כ-1.78 מטר ובמבנה גוף רזה, כפה על עובדי "פאדלפיש" להתקבץ בפינת החדר והורה להם לעצום עיניים. מקורות המקורבים לחקירה אף דיווחו כי העובדים נקשרו. חשוב לציין כי הפורץ לא שלף כל כלי נשק, והצוות לא נפגע פיזית. תוך שתי דקות בלבד, הפורץ נמלט עם השלל, כשהוא משאיר אחריו עובדים המומים שהצליחו להשתחרר ולהזעיק את המשטרה.

חוקרים סבורים כי ציוד הצלילה שלו עזר לו גם להימלט ולקפוץ חזרה לאגם, כשטיפ אנונימי למשטרה דיווח כי הוא נמלט בשחייה על פני המים בחליפת צלילה שחורה.

נכון לעכשיו, החשוד עדיין לא נתפס, והחקירה בעיצומה. מסעדת "פאדלפיש", המופעלת על ידי Levy Restaurants, מסרה כי אין לה תגובה בשלב זה מכיוון שמדובר בחקירה פעילה.