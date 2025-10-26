שיא עולמי בלתי נתפס: גולש פולני כבש את האוורסט בלי חמצן

הגולש הפולני אנדז'יי ברגיל בן ה-37, חרט את שמו בדפי ההיסטוריה של הטיפוס והסקי. ברגיל הפך לאדם הראשון שטיפס וגלש במורד הר האוורסט מבלי להשתמש בחמצן נוסף (חמצן בבקבוקים).

ההישג נחשב לאבן דרך בעולם טיפוס הסקי. ברגיל נשא את מגלשיו על גבו בזמן הטיפוס אל הפסגה. הוא החל את הדחיפה הסופית לפסגה ב-21 בספטמבר, ובשל תנאי שלג טרי קשה, הטיפוס התארך באופן משמעותי.

במהלך המסע, ברגיל בילה כמעט 16 שעות ב"אזור המוות" של האוורסט, אזור הממוקם מעל גובה 8,000 מטרים, המכונה כך בשל מחסור החמצן הקריטי שבו. שהייה של 16 שעות באזור זה ללא חמצן נוסף מדגישה את גודל ההישג, שכן ניסיונות טיפוס רגילים עם חמצן נמשכים בדרך כלל כ-10 שעות.

ד"ר פטריציה יונצק, רופאת המשלחת, ציינה כי מבחינה פיזיולוגית, מה שברגיל השיג עולה על היכולות האנושיות, שכן בגובה זה תאי הגוף מתחילים למות, והמוח והריאות סובלים ממחסור חמור בחמצן.

לאחר שהגיע לפסגה ב-22 בספטמבר בשעה 15:17, ברגיל נהנה ממנה רק דקות ספורות לפני שחיבר את מגלשיו והחל בגלישה ההיסטורית. הגלישה כללה נתיב מסוכן במיוחד דרך מפולת הקרח המפורסמת קהומבו (Khumbu Icefall), שם ניווט ברגיל בין סדקים וסרקים.

ההיסטוריה של ברגיל מרשימה במיוחד, הוא המטפס היחיד בעולם שטיפס גם על האוורסט וגם על ה-K2 (ההר השני בגובהו בעולם) ללא חמצן בבקבוקים, ואז גלש בשלמות מטה. למעשה, ברגיל היה גם הראשון שגלש את ה-K2 בשנת 2018.

ראש ממשלת פולין, דונלד טוסק, חגג את ההישג וכתב: "השמיים הם הגבול? לא עבור הפולנים!".