במוזיאון העתיד החדשני בדובאי, נערך השבוע טקס הענקת הפרסים השנתי של HIPA – תחרות הצילום העשירה בעולם, המתקיימת בחסות יורש העצר של דובאי, השייח' חמדאן בן מוחמד בן ראשיד אל מכתום. את הפרס הגדול, בסך 200,000 דולר, קיבל השנה הצלם האיטלקי ג'אנלוקה ג'יאנפרארי על תמונה עוצמתית בשם "התפרצות אתנה" בה הנציח רגע של לבה בוערת מתפרצת מתוך הר הגעש אתנה בסיציליה, על רקע שמיים זרועי כוכבים ושדה מושלג שלמרגלות הר הגעש.

התחרות השנה נשאה את הנושא "כוח - עוצמה" (POWER), ומעבר לפרס המרכזי, חולקו פרסים נוספים לצלמים בולטים מהעולם הערבי והבינלאומי. בין הזוכים בקטגוריות השונות: הצלם הסורי השם דארדורה שזכה במקום הראשון בקטגוריית "עוצמה" עם צילום מרגש של חילוץ נער תחת ההריסות באידליב שבסוריה. את קטגוריית הצבע הכללי קטפה קרין איינגר מארה"ב, וקטגוריית השחור-לבן הכללית הלכה לטד גרמבאו מאוסטרליה. בפרס תיק העבודות זכה עלי ג'דאללה הפלסטינאי, ובפרס צילום ספורט הצטיין ולדימיר טאדיץ' מבוסניה והרצגובינה. בקטגוריית הווידאו מרחפן, שהושקה השנה, השתלט קרם איליה מארה"ב על הפסגה.

בנוסף, בטקס ניתנו הוקרות מיוחדות: הצלם האמריקאי ריק סמולאן קיבל את פרס ההוקרה על תרומתו הארוכת השנים לעשיית פרויקטים עיתונאיים רחבי־היקף והעצמת סיפור אנושי. פרס יוצר התוכן הוענק למרק סמית צלם הציפורים מארה"ב, והומאני סלים אל חאג'רי הוכרז "צלם השנה של HIPA".

בפאנל השופטים שפטו: פיליפ הרבנדה מסלובקיה, ארמאן סרלנג מפראנס, ואידה מולונה מאתיופיה, אשר הדגישו את חשיבות התרומה של צלמים לעיצוב חשיבה עולמית ולאמנות הסיפור החזותי בזירה הבינלאומית. לדברי מזכ"ל HIPA, עלי בן תלית', התחרות "מצליחה לקדם את התרבות הצילומית, להציב את הצילום במרכז ולהעניק מזניק בינלאומי לצלמים מכל קצוות על תבל".