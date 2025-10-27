בטקס חגיגי שנערך היום (שני) בבית הנשיא הוענקו תעודות הצטיינות ל-14 עובדות ועובדי שירות הביטחון הכללי, על ידי נשיא המדינה יצחק הרצוג וראש הממשלה בנימין נתניהו. הטקס נערך במעמד ראש שירות הביטחון הכללי, דוד זיני. המצטיינים הינם עובדים ותיקים וצעירים בתפקידים שונים ומגוונים אשר מבצעים את תפקידם בשב"כ בצורה יוצאת דופן, תוך מימוש ייעוד וערכי הארגון.

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בטקס כי ״התרומה של השירות בסיכול למעלה מ-1,200 סיכולים היא בלתי נתפסת וגם לא מוכרת. משום שאם היו 1,200 פיגועים הייתם מבינים את זה, כל הציבור היה מבין את זה. אבל אנחנו הגענו למצב שיש את רמת ההתרעות הגדולה ביותר שהכרנו, ורמת הפיגועים שיוצאים אל הפועל ברמה הנמוכה ביותר שידענו.

היום ישראל נחשבת, ולא בהגזמה, כמעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון. שינינו את כל מאזן ההרתעה ומאזן הכוחות. עשינו זאת בזכות העמידה האיתנה קודם כל של העם שלנו, של הלוחמים שלנו, של המפקדים שלנו, בכל זרועות הביטחון וגם בהחלטות מושכלות שקיבלנו.

אני סיפרתי במעמד שהיה לנו לפני כמה דקות, שכשאני מאשר את המבצעים הללו, אנחנו עומדים בחדר - אני יכול לתאר לכם את זה - זה חדר בערך בגודל הזה. אולם כזה. כל המערכות של השב״כ, כל המחשבים, כל בעלי התפקידים יושבים ליד העמדות שלהם.

וניגש בחוץ צעיר, לא אגיד את שמו, ואני מסתכל לו בעיניים ואני שואל אותו: ׳אתה תבצע את זה? אתה בטוח בביצוע?׳ ואני אומר לכם בתור זה שצריך לקבל את ההחלטה, אני מסתכל לו בעיניים - ואם הוא ממצמץ אפילו קצת, שוקלים פעמיים. ואם הוא בא ואומר בביטחון: 'ראש הממשלה, אני מסוגל, אנחנו נצליח בזה'.

ככה אנחנו יוצאים לדרך, פעם אחר פעם. בגלל הביטחון הזה, בגלל הנחישות הזאת, בגלל המקצועיות הזאת, בגלל הגיבוי הזה, יצאנו, ואתם הצלחתם להפתיע ולהדהים את העולם כולו״.

נשיא המדינה, יצחק הרצוג אמר: "המעמד הזה טומן בחובו איזה דיסוננס, איזו סתירה: בין חיים נאצלים של אנשי צללים, שעבודתם נעשית הרחק מאור הזרקורים, שההצלחות שלהם לרוב נותרות סמויות מן העין, שהאנשים והנשים הרבים מספור שחבים להם את חייהם – ככל הנראה לא ידעו זאת לעולם.

"המעמד הזה הוא גם הזמן לומר בכנות ההסכם שנחתם לאחרונה, בהובלת הנשיא טראמפ, הוא מבורך ונחוץ, ובה בעת הוא מביא איתו גם אתגרים ששירות הביטחון הכללי ייאלץ להתמודד איתם. ומדגיש: ההסכם שהביא הנשיא טראמפ וישראל שותפה מרכזית בו, טומן בחובו הזדמנויות מדיניות חסרות תקדים".

"עם כל האתגרים, ואני לא מתעלם מהם אסור לנו להחמיץ את הרגע ההיסטורי הזה! אני אמר לך אדוני ראש הממשלה – למרות העכבות, למרות האתגרים, למרות הביקורות מפה או משם, עם מהלכים היסטוריים שכאלה אף אחד לא יוכל להתווכח. עלינו למנף את ההשגים וחשוב להביא אותם ליום שאחרי.

"זה המקום לזכור ולהזכיר שיחד עם השמירה על ביטחון ישראל, מופקדת בידי שב"כ משימה מקודשת, רגישה וחשובה מאין כמותה – השמירה על ״סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו", כלשון החוק. גם במשימה הזו, הנוגעת, בנשמת אפינו, אנחנו סומכים עליכם שתנהגו בממלכתיות, במחויבות. עלינו – על כולנו לעשות הכול כדי שתצליחו במשימה הזו וכמובן על כולנו להתייחס בכבוד המתחייב למעמד הממלכתי של שב״כ".