התעוררה עם נחש באורך 2.5 מטרים כרוך סביבה | כך זה הסתיים

אישה מאוסטרליה חוותה מפגש לילי מצמרר במיוחד, לאחר שנחש מסוג פיתון השטיחים באורך של כ־2.5 מטרים זחל אל חדר השינה שלה וכרך את עצמו סביבה בזמן שישנה.

האישה, רייצ’ל בלור, סיפרה כי בתחילה חשבה שמדובר באחד מכלביה ששכב עליה, אך כששלחה יד ללטף אותו – נתקלה בתחושה חלקה וזזה של זוחל.

בעלה, שהבחין במתרחש, הזהיר אותה בשקט שלא תזוז. בלור סיפרה כי הדאגה הראשונה שלה הייתה להרחיק את שני הכלבים מהחדר, מחשש שינסו לתקוף את הנחש ויגרמו לאירוע מסוכן. לאחר שהכלבים הוצאו מהחדר, הונחתה בלור על ידי בעלה לזחול לאט מתחת לשמיכה, מבלי להבהיל את הפיתון.

לדבריה, בזמן שניסתה להשתחרר בשקט, היא לא הצליחה לעכל את המתרחש וחשבה לעצמה עד כמה הסיטואציה הזויה ולא מציאותית. לאחר שיצאה מהמיטה בשלום, היא החלה למשוך את תשומת לבו של הנחש לכיוון החלון.

בסופו של דבר, הנחש הזדחל החוצה דרך החלון, והכל בא על מקומו בשלום.

פיתוני שטיחים הם נחשים חונקים הנפוצים בעיקר באזורי החוף של אוסטרליה, וניזונים לרוב מבעלי חיים קטנים כמו ציפורים. על אף שמספרם לא עלה בשנים האחרונות, תושבים מדווחים על יותר ויותר מפגשים איתם, תופעה שמיוחסת להתרחבות אזורי מגורים ולפגיעה בבית הגידול הטבעי שלהם.