כיכר השבת
"סיטואציה לא מציאותית"

התעוררה עם נחש באורך 2.5 מטרים כרוך סביבה | כך זה הסתיים

אישה מאוסטרליה חוותה מפגש לילי מצמרר במיוחד, לאחר שנחש באורך של כ־2.5 מטרים כרך את עצמו סביבה בזמן שישנה | בעלה, שהבחין במתרחש, הזהיר אותה בשקט שלא תזוז | כך זה הסתיים (מעניין)

נחש פיתון. אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

אישה מאוסטרליה חוותה מפגש לילי מצמרר במיוחד, לאחר שנחש מסוג פיתון השטיחים באורך של כ־2.5 מטרים זחל אל חדר השינה שלה וכרך את עצמו סביבה בזמן שישנה.

האישה, רייצ’ל בלור, סיפרה כי בתחילה חשבה שמדובר באחד מכלביה ששכב עליה, אך כששלחה יד ללטף אותו – נתקלה בתחושה חלקה וזזה של זוחל.

בעלה, שהבחין במתרחש, הזהיר אותה בשקט שלא תזוז. בלור סיפרה כי הדאגה הראשונה שלה הייתה להרחיק את שני הכלבים מהחדר, מחשש שינסו לתקוף את הנחש ויגרמו לאירוע מסוכן. לאחר שהכלבים הוצאו מהחדר, הונחתה בלור על ידי בעלה לזחול לאט מתחת לשמיכה, מבלי להבהיל את הפיתון.

לדבריה, בזמן שניסתה להשתחרר בשקט, היא לא הצליחה לעכל את המתרחש וחשבה לעצמה עד כמה הסיטואציה הזויה ולא מציאותית. לאחר שיצאה מהמיטה בשלום, היא החלה למשוך את תשומת לבו של הנחש לכיוון החלון.

בסופו של דבר, הנחש הזדחל החוצה דרך החלון, והכל בא על מקומו בשלום.

פיתוני שטיחים הם נחשים חונקים הנפוצים בעיקר באזורי החוף של אוסטרליה, וניזונים לרוב מבעלי חיים קטנים כמו ציפורים. על אף שמספרם לא עלה בשנים האחרונות, תושבים מדווחים על יותר ויותר מפגשים איתם, תופעה שמיוחסת להתרחבות אזורי מגורים ולפגיעה בבית הגידול הטבעי שלהם.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במעניין:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר