מראה עוצר נשימה תועד בכפר מינדאל שבמדינת הימאצ'ל פראדש שבהודו, שם שלג כבד יצר מעין "נהר של שלג" שגלש במורד ההר.

תופעת הטבע, שנגרמה לאחר הצטברות גדולה של שלג שהתמוטטה בבת אחת, הותירה את התושבים המומים, בעוד הרשויות נותרו בכוננות גבוהה על רקע תנאי החורף הקשים באזור.

"סוף סוף כמות יפה של שלג בהרי ההימלאיה. אחרי השלג שירד אתמול כמעט כל האזורים מכוסים בלבן. ראיתם מים זורמים, היום תראו שלג זורם", נכתב בכיתוב שצורף לאחד הסרטונים שפורסמו ברשת X.

תושבי הכפר השתמשו במשרוקיות מסורתיות, המשמשות באזור כאות אזהרה מפני סכנות טבע, כדי להתריע בפני השוהים בסביבה על תנועת השלג ולהאיץ בהם לעבור למקומות בטוחים יותר.

מקומיים סיפרו כי מדובר באחת מסופות השלג הכבדות שידע האזור בשנים האחרונות. לדבריהם, השלג הרב הביא לבידוד העמק, חסם כבישים ופגע בשגרת החיים.

נציין כי תופעה של שלג הגולש מטה כמו מפל אינה נדירה באזורים הרריים. היא מתרחשת כאשר רוחות חזקות מנתקות שלג מרכסים או כאשר מצטברת כמות גדולה מדי של שלג על מדרונות תלולים. במקרה הזה, שלג כבד במיוחד שירד לאחר תקופה ממושכת של יובש הוביל להצטברות משמעותית של שלג טרי. תזוזה פתאומית או פשוט כוח הכבידה גרמו לשכבות עבות של שלג לדהור במהירות במורד ההר, מה שיצר את האשליה של נהר זורם או "מפל של שלג".

מומחים מדגישים כי למרות המראה המרשים, זרימות שלג מהירות מסוג זה מסוכנות מאוד בשטח הררי תלול, ועלולות להוות סכנת חיים ממשית.