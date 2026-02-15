גבר מאוהיו זכה בפרס של 291,000 דולר לאחר טעות ברכישת כרטיס הלוטו הרגיל שלו ב‑Rolling Cash 5.

האיש סיפר לרשויות הלוטו של אוהיו כי הוא התכוון לרכוש כרטיסים עם המספרים הרגילים שלו לשבעה ימים רצופים, אך בטעות רכש כרטיס אחד עם המספרים שבחר ושישה כרטיסים עם מילוי אוטומטי – כולם לאותה הגרלה.

אחד מהכרטיסים האוטומטיים זיכה אותו בפרס הג׳קפוט של 291,000 דולר בהגרלת ה‑Rolling Cash 5 שהתקיימה ב‑10 בפברואר. בנוסף, התאמת שלושה מספרים בכרטיס אחר הביאה לו פרס נוסף של 10 דולר. "לפעמים טעות יכולה להיות לגמרי לטובתך", אמר המנצח באושר לאחר הזכייה.

הזוכה סיפר כי סכום הפרס יאפשר לו להפסיק לעבוד כנהג ולהקדיש יותר זמן לאשתו. בנוסף, הכסף יסייע לו לכסות את הוצאות הבית, טיפול רפואי ותשלומי חובות נוספים.