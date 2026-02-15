כיכר השבת
יום המזל

טעות גורלית אחת במילוי טופס לוטו שינתה לחלוטין את חייו של אדם אנונימי 

גבר אמריקאי זכה בפרס של 291,000 דולר לאחר טעות ברכישת כרטיס הלוטו הרגיל שלו  | "לפעמים טעות יכולה להיות לגמרי לטובתך", אמר המנצח לאחר הזכייה המפתיעה (מעניין)

אילוסטרציה (צילום: ב"מ)

גבר מאוהיו זכה בפרס של 291,000 דולר לאחר טעות ברכישת כרטיס הלוטו הרגיל שלו ב‑Rolling Cash 5.

האיש סיפר לרשויות הלוטו של אוהיו כי הוא התכוון לרכוש כרטיסים עם המספרים הרגילים שלו לשבעה ימים רצופים, אך בטעות רכש כרטיס אחד עם המספרים שבחר ושישה כרטיסים עם מילוי אוטומטי – כולם לאותה הגרלה.

אחד מהכרטיסים האוטומטיים זיכה אותו בפרס הג׳קפוט של 291,000 דולר בהגרלת ה‑Rolling Cash 5 שהתקיימה ב‑10 בפברואר. בנוסף, התאמת שלושה מספרים בכרטיס אחר הביאה לו פרס נוסף של 10 דולר. "לפעמים טעות יכולה להיות לגמרי לטובתך", אמר המנצח באושר לאחר הזכייה.

הזוכה סיפר כי סכום הפרס יאפשר לו להפסיק לעבוד כנהג ולהקדיש יותר זמן לאשתו. בנוסף, הכסף יסייע לו לכסות את הוצאות הבית, טיפול רפואי ותשלומי חובות נוספים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במעניין:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר