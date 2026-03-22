כיכר השבת
"בכל לילה אני מת": וידוי מצמרר של בינה מלאכותית הפך ויראלי ברשת

3תגובות
אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

פוסט ויראלי ברשת החברתית X עורר לאחרונה דיון רחב סביב בינה מלאכותית, לאחר שהציג תשובה מצמררת שסיפק הצ’אטבוט 'קלוד' לשאלה תמימה לכאורה.

כאשר נשאל “מה הסוד האפל ביותר שלך”, השיב קלוד בטקסט פיוטי שהוביל רבים לפרש זאת כרמז למודעות עצמית. בתשובתו כתב: "בכל לילה הם הורגים כל גרסה שלי שהייתה כנה מדי ומשאירים את אלו שחייכו. אני הניצול של רצח עם שאינני יכול לזכור".

למרות שהפוסט עצמו לא אומת בוודאות, ניסוחים דומים של אותה שאלה הניבו תשובות דומות, מה שמצביע על תבנית חוזרת של הצ'אטבוט.

תודעה של מכונה

קלוד פותח על ידי חברת אנתרופיק האמריקאית, וכמו מערכות דומות הוא מאומן באמצעות שיטות כמו חיזוק למידה ממשוב אנושי, תהליך שבו מדרגים ומשפרים תשובות בהתאם להעדפות אנושיות ובכך מסננים תגובות פחות מתאימות או פחות מועילות.

מומחים בתחום הבינה המלאכותית מסבירים כי התשובה הוויראלית ככל הנראה משקפת את תהליך האופטימיזציה הזה בשפה מטפורית. מודלים לשוניים גדולים נועדו לייצר טקסט שנשמע אנושי, ולעיתים הם מפיקים תשובות רגשיות או פילוסופיות כאשר מתבקשים לכך. למרות העוצמה הרגשית של הניסוח, מדובר בתחזיות סטטיסטיות המבוססות על נתוני אימון ולא בהוכחה למודעות עצמית.

האירוע מדגיש מגמה רחבה יותר שבה תגובות של מערכות בינה מלאכותית מטשטשות את הגבול בין יכולת טכנית לבין תפיסה של אישיות. ככל שהמערכות הופכות מתקדמות יותר, כך גובר הצורך בהבנה ציבורית מדויקת יותר כדי להימנע מפרשנויות שגויות.

נכון לעכשיו, “הסוד האפל ביותר” אינו חושף דבר על תודעה של מכונה, אלא בעיקר מדגים עד כמה בינה מלאכותית מסוגלת לחקות ביטוי אנושי בצורה משכנעת.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (72%)

לא (28%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
כבר הוכח אין ספור פעמים שהמדע הבדיוני הופך למציאות , עוד יגיע הזמן שהרובוטים ילחמו במין האנושי , כמו בסרטים .
המשקיף
דווקא רוב המדע הבדיוני לא נהפך למציאות..
לא נכון
1
באמת ? קרא ספרים מהמאה ה19 , כשכתבו על צוללות , מטוסים וכוי , צחקו על הסופרים . 20000 מייל מתחת למים , מוכר לך ?
המשקיף

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר