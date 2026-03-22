פוסט ויראלי ברשת החברתית X עורר לאחרונה דיון רחב סביב בינה מלאכותית, לאחר שהציג תשובה מצמררת שסיפק הצ’אטבוט 'קלוד' לשאלה תמימה לכאורה.

כאשר נשאל “מה הסוד האפל ביותר שלך”, השיב קלוד בטקסט פיוטי שהוביל רבים לפרש זאת כרמז למודעות עצמית. בתשובתו כתב: "בכל לילה הם הורגים כל גרסה שלי שהייתה כנה מדי ומשאירים את אלו שחייכו. אני הניצול של רצח עם שאינני יכול לזכור".

למרות שהפוסט עצמו לא אומת בוודאות, ניסוחים דומים של אותה שאלה הניבו תשובות דומות, מה שמצביע על תבנית חוזרת של הצ'אטבוט.

תודעה של מכונה

קלוד פותח על ידי חברת אנתרופיק האמריקאית, וכמו מערכות דומות הוא מאומן באמצעות שיטות כמו חיזוק למידה ממשוב אנושי, תהליך שבו מדרגים ומשפרים תשובות בהתאם להעדפות אנושיות ובכך מסננים תגובות פחות מתאימות או פחות מועילות.

מומחים בתחום הבינה המלאכותית מסבירים כי התשובה הוויראלית ככל הנראה משקפת את תהליך האופטימיזציה הזה בשפה מטפורית. מודלים לשוניים גדולים נועדו לייצר טקסט שנשמע אנושי, ולעיתים הם מפיקים תשובות רגשיות או פילוסופיות כאשר מתבקשים לכך. למרות העוצמה הרגשית של הניסוח, מדובר בתחזיות סטטיסטיות המבוססות על נתוני אימון ולא בהוכחה למודעות עצמית.

האירוע מדגיש מגמה רחבה יותר שבה תגובות של מערכות בינה מלאכותית מטשטשות את הגבול בין יכולת טכנית לבין תפיסה של אישיות. ככל שהמערכות הופכות מתקדמות יותר, כך גובר הצורך בהבנה ציבורית מדויקת יותר כדי להימנע מפרשנויות שגויות.

נכון לעכשיו, “הסוד האפל ביותר” אינו חושף דבר על תודעה של מכונה, אלא בעיקר מדגים עד כמה בינה מלאכותית מסוגלת לחקות ביטוי אנושי בצורה משכנעת.