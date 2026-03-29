"אנחנו עובדים על זה": טראמפ יפרסם מסמכים דרמטיים על חייזרים

במהלך דיון על המסתורין סביב תופעות עב״מים, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס אמר כי הוא סבור שמה שאנשים תופסים כיצורים חוצניים הם למעשה "שדים".

בריאיון שקיים עמו הפרשן השמרני בני ג׳ונסון נשאל סגן הנשיא: "האם אתה מתכוון לשחרר את כל מסמכי העב״מים?". ואנס השיב: "אנחנו עובדים על זה". הוא הסביר כי עם כניסתו לתפקיד היה "אובססיבי לגבי תיקי העב״מים", אך בהמשך התעסק בנושאים אחרים. לדבריו, הוא מתכוון "לרדת לשורש העניין".

ואנס טען: "אני לא חושב שאלו חייזרים. אני חושב שמדובר בשדים". בהמשך הרחיב ואמר כי "ישויות שמימיות שמסתובבות ועושות דברים מוזרים לאנשים - הרצון לתאר כל דבר שמימי כמשהו חייזרי". לדבריו, "כל דת גדולה בעולם, כולל הנצרות שאני מאמין בה, מכירה בכך שיש דברים מוזרים שם בחוץ ודברים שקשה להסביר".

עוד הוסיף כי כאשר הוא שומע על תופעות "על-טבעיות", הוא נוטה לפרש זאת דרך ההבנה הנוצרית שלפיה "יש הרבה טוב, אבל גם יש רוע".

בחודש שעבר אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי יורה על פרסום מסמכים הנוגעים לעב״מים. בפוסט שפרסם ציין כי לנוכח העניין הרב בנושא, הנחה את המשרדים והסוכנויות הרלוונטיות להתחיל בתהליך זיהוי ופרסום של מסמכים ממשלתיים הקשורים לתופעות אוויריות בלתי מזוהות, עב״מים וכל מידע נוסף הקשור לנושא, אותו הגדיר כ"מורכב אך חשוב ומעניין מאוד".