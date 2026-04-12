גבר מניו יורק ויתר על מאבקו המשפטי להשיב אליו את אלברט, תנין במשקל כ-340 קילוגרם ואורך של כ-3.6 מטרים, אותו גידל במשך יותר מ-30 שנה כחיית 'תמיכה רגשית' בביתו.

הרשויות התערבו לאחר שהתברר כי הוא מאפשר לאנשים ללטף את התנין ואף להיכנס עמו לבריכה, בניגוד לתקנות המחמירות הנוגעות להחזקת בעלי חיים מסוכנים.

במרץ 2024 החרים משרד שימור הסביבה של מדינת ניו יורק את אלברט, בין היתר בשל פקיעת הרישיון וחששות לבטיחות הציבור.

הבעלים, טוני קוואלארו, בן 66, ניסה להיאבק משפטית כדי להשיב את התנין, אך כעת לאחר כשנתיים הוא החליט למשוך את התביעה. לדבריו, "הם לעולם לא היו מחזירים לי את התנין, וזה היה עולה לי עוד המון כסף. לפחות עוד שנה וחצי של לחץ".

עורך דינו, פיטר קושויאן, ציין כי מרשו שבור מהפרידה מבעל החיים: "טוני נסער. הוא גידל את החיה יותר מ-30 שנה, ולא הייתה שום בעיה עד שזה קרה. הוא לא מרגיש שקיבל יחס הוגן מהממשלה".

לפי הדיווחים, אלברט הועבר למרכז שיקום בטקסס. קושויאן הוסיף כי גם אם היה ממשיך בהליך, הרשויות היו מטילות עליו פיקוח ודרישות מחמירות: “בסופו של דבר זה פשוט לא נראה שווה את זה”, סיכם.