גבר אמריקאי בשם סטיבן לויאר משך תשומת לב ברשתות החברתיות לאחר שבנה צוללת זעירה עבור התוכי שלו, פרקיט בן שש בשם "בבה", כדי שיוכל להצטרף אליו לחוויית הצלילה במהלך חופשה באיי הבהאמה.

לויאר סיפר כי “אנחנו אוהבים לעשות שנורקלינג והוא אוהב לעשות כל מה שאנחנו עושים”, ולכן החליט “למצוא דרך בה גם הוא יוכל לצלול איתנו”.

המתקן שבנה, אותו כינה “בייביספירה”, איפשר לציפור לרדת לעומק של כשלושה מטרים ולצפות בדגים טרופיים ובשוניות צבעוניות. לדבריו, “אני מכיר את הציפור שלי, אני יודע איך הוא נראה כשהוא לחוץ. בסרטון הוא נראה סקרן, והוא נכנס לצוללת מרצונו”.

הסרטון הפך לוויראלי עם מיליוני צפיות ותגובות מעורבות, חלקן הביעו דאגה לשלומו של בבה ואחרות שיבחו את היוזמה.

אחד הגולשים כתב “מבריק, איזו התחשבות לאפשר לחיית מחמד לחוות את פלאי הים”. אחרים הגנו על לויאר וטענו כי מי שמכיר את בעל החיים שלו יודע לזהות אם הוא נהנה או סובל.