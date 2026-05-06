בימים אלה, נשלמות ההכנות בבריטניה לקראת טקס פתיחת הפרלמנט הממלכתי, אירוע השיא שבו המלך עונד את כתר המדינה הקיסרי.

כחלק מההכנות הטקסיות, צוותי שימור מומחים עומלים על תחזוקת "בד הכתר" – יריעת קטיפה יוקרתית עליה מונח הכתר בגלריה המלכותית טרם הגעת הריבון למקום.

​בתיעוד של עבודות השימור, נראים המומחים כשהם לובשים כפפות סטריליות ומסירים בזהירות כיסוי מגן לבן מעל בד הקטיפה האדום.

הבד מעוטר ברקמות זהב מורכבות הכוללות סמלים מלכותיים, כתרים ואת האותיות "CR". אנשי המקצוע משתמשים בכלים עדינים ובמנורות בדיקה כדי לנקות את סיבי הזהב ולבחון את מצב הרקמה תחת תאורה ממוקדת.

​"תהליך השימור דורש דיוק מרבי כדי לשמור על שלמות הבד ההיסטורי", מסבירים גורמים המעורבים בהכנות. בסיום הטיפול, נמדדות יריעות נייר מגן מיוחדות הנחתכות בדיוק לפי מידות הבד, על מנת להבטיח כי יריעת הקטיפה תישמר במצב אופטימלי עד לרגע הנחתו של הכתר הקיסרי עליה במהלך הטקס הרשמי.