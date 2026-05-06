כיכר השבת
שזור בחוטי זהב

כמו פעם: בד הכתר המוזהב של המלך מקבל טיפול אחרון לפני היום הגדול | צפו

בימים אלה, נשלמות ההכנות בבריטניה לקראת טקס פתיחת הפרלמנט הממלכתי, אירוע השיא שבו המלך עונד את כתר המדינה הקיסרי | הבד היוקרתי שזור בחוטי זהב מוכן לקראת הנחת הכתר (מעניין)

כך נראות ההכנות להגעת המלך
כך נראות ההכנות להגעת המלך| צילום: צילום: הפרלמנט הבריטי

בימים אלה, נשלמות ההכנות בבריטניה לקראת טקס פתיחת הפרלמנט הממלכתי, אירוע השיא שבו המלך עונד את כתר המדינה הקיסרי.

כחלק מההכנות הטקסיות, צוותי שימור מומחים עומלים על תחזוקת "בד הכתר" – יריעת קטיפה יוקרתית עליה מונח הכתר בגלריה המלכותית טרם הגעת הריבון למקום.

​בתיעוד של עבודות השימור, נראים המומחים כשהם לובשים כפפות סטריליות ומסירים בזהירות כיסוי מגן לבן מעל בד הקטיפה האדום.

הבד מעוטר ברקמות זהב מורכבות הכוללות סמלים מלכותיים, כתרים ואת האותיות "CR". אנשי המקצוע משתמשים בכלים עדינים ובמנורות בדיקה כדי לנקות את סיבי הזהב ולבחון את מצב הרקמה תחת תאורה ממוקדת.

​"תהליך השימור דורש דיוק מרבי כדי לשמור על שלמות הבד ההיסטורי", מסבירים גורמים המעורבים בהכנות. בסיום הטיפול, נמדדות יריעות נייר מגן מיוחדות הנחתכות בדיוק לפי מידות הבד, על מנת להבטיח כי יריעת הקטיפה תישמר במצב אופטימלי עד לרגע הנחתו של הכתר הקיסרי עליה במהלך הטקס הרשמי.

בריטניההמלך צ'ארלסכתר

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במעניין:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר