כשהפילים האסייאתיים שיחקו כדורגל | צפו בווידאו מהספארי

הפילים בספארי קיבלו הבוקר (רביעי) העשרה מיוחדת - כדורי רגל צבעוניים ומתגלגלים, שהכניסו הרבה עניין לחצר.

הפילים רדפו אחרי הכדורים, דחפו אותם, גלגלו, בעטו וניסו להבין איך הם מגיבים למגע ולתנועה. עבורם זו לא רק פעילות משעשעת, אלא גם דרך חשובה להפעיל את הגוף והחושים.

בספארי מסבירים כי העשרה מהסוג הזה מעודדת סקרנות, תנועה ומשחק. המשחק בכדורים משלב קואורדינציה בין הרגליים לחדק, הנעה של הרגליים, מוטוריקה עדינה, מישוש ובחינה של מרקמים וטקסטורות. פילים ממששים המון כחלק מהדרך שלהם לחקור את העולם, והכדורים סיפקו להם חוויה חושית מסקרנת במיוחד.