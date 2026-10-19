תיעוד יוצא דופן מגל המחאות והמהומות השוטף את רחובות צרפת הפך בשעות האחרונות לוויראלי במיוחד ברשת החברתית איקס (טוויטר לשעבר).

בסרטון, שצבר כבר מאות אלפי צפיות ושיתופים, נראה פורע חוק שקיבל עונש מיידי כמעט על מעשיו.

במהלך העימותים הקשים בבירה פריז, ניסה אחד המפגינים רעולי הפנים להבעיר אש במרכז הרחוב באמצעות חומר דליק. אלא שבתוך שניות ספורות, הלהבות התפשטו באופן בלתי נשלט ואחזו באופן ישיר במכנסיו של המתפרע.

בתיעוד הדרמטי נראה העבריין כשהוא נתקף בהלה, זונח את מוקד ההצתה ובורח על נפשו בעוד האש בוערת על גופו, תוך שהוא מנסה בכל כוחו לכבות את הלהבות תוך כדי מנוסה.

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המחאות בצרפת הידרדרו בימים האחרונים לעימותים אלימים במיוחד, שכללו הצתות של מבני ציבור, השחתת רכוש וביזה. תיעוד זה זכה לתגובות רבות ברשת, כשהגולשים הגדירו את התקרית כ"צדק פואטי" מהיר במיוחד.