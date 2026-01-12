יצירת מופת שאין לה מחיר: "רקמת הקיסר" הוויאטנמית

הבד היוקרתי ( צילום: רשמי Vietnam.vn )

בעולם שנראה כי לכל דבר ישנו תג מחיר, ישנם חפצים שמזכירים לנו שיש דברים שערכם פשוט אינו ניתן למדידה בכסף. בווייטנאם נחשפה לאחרונה מקרוב אחת מיצירות הרקמה המרהיבות והנדירות ביותר ששרדו מתקופת החצר הקיסרית. מדובר בציור רקום המוערך במיליארדי דונג (המטבע המקומי, מיליארד דונג שווים לכ-120,000 ש"ח), אך בעליו מבהירים: שום סכום שבעולם לא יפריד בינם לבין היצירה.

מלאכת מחשבת של דורות הציור, המכונה "מפגש הדרקון והנמר" (Long Hổ Hội), הוא מופת של רקמת חצר (Embroidered Court Painting). בניגוד לרקמה רגילה, כאן מדובר בטכניקה ששימשה בעבר אך ורק את המשפחה הקיסרית של שושלת נווין. כל חוט משי נבחר בקפידה, וכל תפר מבוצע בדיוק כירורגי שיוצר אשליה של עומק, אור וצל, עד שהדרקון והנמר נראים כמעט חיים, פורצים מתוך הבד. המומחים מציינים כי רמת הפירוט ביצירה היא "בלתי נתפסת". שימוש בחוטי זהב וכסף אמיתיים, שנשזרו לתוך המשי, מעניק ליצירה ברק משתנה בהתאם לזווית האור - מאפיין מובהק של אמנות הנחשבת לקדושה וליצירות המלכות הווייטנאמית.

הבדים ( צילום: Vietnam.vn )

"הנשמה של הכפר"

היצירה נשמרת בגאווה בכפר הרקמה המסורתי ואן לאם (Van Lam), המפורסם בהיסטוריה שלו בת למעלה מ-700 שנה. עבור תושבי הכפר והאמנים המקומיים, הציור הוא הרבה יותר מקישוט קיר; הוא הוכחה חיה ליכולות הטכניות שהועברו מאב לבן במשך מאות שנים.

למרות פניות מצד אספנים פרטיים ומוזיאונים בינלאומיים שהציעו סכומי עתק המגיעים למיליארדי דונג, התשובה נותרת שלילית באופן עקבי. "זו לא רק פיסת בד," מסביר אחד האוצרים המקומיים. "זוהי הנשמה של השושלת והמורשת של אבותינו. אם נמכור אותה, נאבד חלק מהזהות שלנו."

עדות לתור הזהב

מומחים מדגישים כי יצירות מסוג זה הופכות נדירות מרגע לרגע. המיומנות הנדרשת כדי לייצר רקמה ברמה כזו הולכת ונעלמת מהעולם המודרני, שבו המכונות החליפו את היד האנושית. הצפייה בציור מקרוב חושפת את ה"סודות" של האמנים הישנים: כיצד הצליחו ליצור מעברי צבע רכים כל כך באמצעות חוט ומחט בלבד, ואיך הצליחו לשמר את היצירה מפגעי הזמן והלחות של דרום-מזרח אסיה.

כעת, היצירה עומדת כעדות דוממת לתקופה שבה זמן וסבלנות היו המרכיבים העיקריים של האמנות, וכאשר יופי נמדד בנצח - ולא בתג מחיר.

הכתבה מבוססת על פרסום באתר Vietnam.vn.