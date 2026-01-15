בית האבות הראשון לצעירים נפתח - ולא תאמינו עד כמה הוא הצליח

מלזיה פתחה את בית האבות הראשון שלה לצעירים בעיירה קטנה בשם גופנג, המציע ל'מבוגרים צעירים' הזדמנות להתרחק מהלחץ של העיר במחיר השווה ל-440 דולר בחודש. על פי הדיווחים, האתר שמשתרע על פני שמונה דונם כבר מלא כולו.

המקום הבלתי שגרתי נועד כהפסקה קצרה עבור צעירים המתמודדים עם לחץ עבודה, עלויות מחיה גבוהות ולחץ דיור. בתמורה לתשלום החודשי, הדיירים מקבלים לינה, ארוחות יומיות וסביבה שקטה שמיועדת לעזור להם להאט את קצב החיים ולחדש כוחות.

על פי הפרסומת של המקום, בית האבות מציע סגנון חיים בלי לחץ, שבו הדיירים קובעים את הקצב בעצמם מבלי לדאוג לדמי שכירות, חשמל, בישול וכדומה. לדבריהם, המטרה אינה יוקרה, אלא מנוחה ושיקום נפשי.

בית האבות המקורי נוסד על ידי אדם שהמשפחה שלו ניהלה במשך שנים בית אבות רגיל. במקום להמשיך את עסק המשפחה, המייסד בחר להשתמש בקרקע של הוריו כדי ליצור רעיון חדש, מקום בסגנון "פנסיה", אך עבור צעירים במקום קשישים.

התגובות ברשתות החברתיות לרעיון יוצא הדופן היו מעורבות. תומכים אומרים שהרעיון מתמודד עם בעיות אמיתיות של בריאות נפשית ושחיקה בקרב צעירים כיום. מצד שני, מבקרים טוענים כי הדבר עלול לעודד בריחה מהמציאות ולהימנע מהתמודדות עם אחריות ארוכת טווח.