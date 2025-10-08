צפו בריאיון המלא

שנתיים לטבח הנוראי: מאז מתקפת הפתע של ארגון הטרור חמאס בבוקר שמחת תורה, חיילי הרבנות הצבאית נמצאים בקו העורפי-קדמי ביותר של העורף – זה שמולו מתגלה הזוועה האנושית, הכאב העמוק והצורך בליווי רוחני ונפשי ברגעים הקשים ביותר.

בין זיהוי חללים לבין החזקת רוח הלוחמים בשטח, אנשי הרבנות נושאים בעול כבד – גופני, רגשי וקדוש. בריאיון, ב'אולפן כיכר השבת', מתאר אלוף-משנה הרב שוהם עורקבי, ראש מטה הרבנות הצבאית, את הפעילות מאז תחילת המלחמה ועד היום: ממראות שצרובים בנפש, דרך ליווי משפחות, ועד להיערכות לימי חגי תשרי בשטחי הלחימה עצמם. הוא מדבר גם על השבר, אבל בעיקר על האמונה, השליחות – ומעמדה של הרבנות בצה"ל של היום. צפו בריאיון המלא.

אל"מ הרב שוהם עורקבי בריאיון לישי כהן באולפן 'כיכר'

תחילה חוזר אל"מ הרב עורקבי לבוקר שמחת תורה לפני שנתיים: "אני נמצא בחג אצל הוריי בגדרה, מתוקף תפקידי אני עם טלפון עלי, בדרך כלל הוא שקט. באותו בוקר הפלאפון לא מפסיק לצלצל, הודעות ושיחות, אני יוצא מהבית כנסת ונכנס לשירותים, פותח לראות מה קורה, אני מקבל מבול של הודעות וטלפונים 'צא דחוף', יצאתי מבית הכנסת לבית הוריי וסגרתי עלי את החדר, התחברתי למכשיר לרשת אדומה של צה"ל, התחברתי ל'חיתוך מצב', הרב הראשי לצה"ל עדכן את הדברים הידועים עד שעה זו".

בחזרה לפעם הראשונה שהרב מגיע לשורה: "אני מגיע במוצאי שבת לפיקוד המרכז ומבין ששם העסק בשליטה, אמרתי לצוות שלי שנרד ל'שורה', הגענו בצאת השבת באחת בלילה, מה שראינו זה פשוט לא ייאמן, מראות קשים מאות ומשאיות פשוט לא הפסיקו 'לפרוק' גופות, עוד משאית ועוד משאית".

"הזיהוי של חללי צה"ל לקח שבוע, מקצה לקצה, וחללים אזרחיים לקח שבוע וחצי", מציין הרב.

אל"מ הרב עורקבי באולפן 'כיכר השבת'

הרב מתייחס לחוויה הנפשית המטלטלת של החיילים ברבנות הצבאית שנחשפו לזוועות: "הנושא של חוסן נפשי הוא נושא שמעסיק אותי מאוד ואת צה"ל, החוסן הזה נדרש גם ללוחמים ובעיקר במטפלים בחללים שנחשפים למראות הללו, לכן החוסן הזה הכרחי לחוסנם הנפשי, הם צריכים לחזור למשפחות בריאים בנפש. יש לנו עדיין תוכנית דו שנתית בנושא חוסן, לכל החיילים שהשתחררו, אנחנו רוצים לראות אותם שנה שנתיים קדימה".

ראש מטה הרבנות הראשית מתייחס לטענות שעלו כי החיילים החרדים ברבנות לא מתקדמים לפיקוד ומכחיש בתוקף: "אנחנו לא בוחנים כיפות, מקבלים כל חייל באשר הוא, הפלח של האוכלוסיה החרדית ברבנות הצבאית - הוא מכפיל כוח. יש לנו סגני אלופים עם כיפות שחורות, כמו כיפות אחרות. אנחנו לא בוחנים חייל לפי הכיפה שעל ראשו, יבוא יום ויהיה רב ראשי צבאי חרדי".

בהמשך הריאיון מתייחס אל"מ הרב עורקבי גם להכנות של צה"ל לימי חגי תשרי, מצום כיפור ועד מצוות סוכה וארבעת המינים.