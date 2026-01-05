כשלושה חודשים לאחר הסכם הפסקת האש בעזה, גורמי המודיעין בישראל עוקבים אחר מה שקורה מעבר לקו הצהוב בעזה, והממצאים לא מותירים ספק: חמאס ממשיך להשתקם צבאית, להתעצם ולנסות להתחמש מחדש.

על פי הדיווח של דורון קדוש בגלי צה"ל, למרות סגירת ציר פילדלפי ומעבר רפיח והסגר הימי, גורמי המודיעין מזהים שלושה צירי התעצמות מרכזיים שדרכם חמאס פועל כרגע: ייצור מקומי, הברחה דרך משאיות הסיוע והברחה באמצעות רחפנים.

ייצור מקומי של אמל״ח: הייצור המקומי מתנהל בהיקפים מצומצמים הרבה יותר ותחת מגבלות משאבים, בוודאי לא דומה למה שהיה טרום המלחמה. מפצצה אחת של חיל האוויר שלא התפוצצה (ויש מאות רבות כאלה) - ניתן לייצר מטענים רבים מאוד. כך חמאס מנסה לייצר מקומית בעזה גם טילי נ״ט פשוטים, פצמ״רים, ואפילו רקטות שמתבצע ניסיון לייצר מחדש - במטרה לחדש את יכולות הירי לעורף הישראלי.

התעצמות צבאית דרך הסיוע ההומניטרי: כבר כיום נכנסות לעזה כ-600 משאיות מדי יום, וככל ששלב ב׳ יחל, המעברים ייפתחו, כמויות וסוגים גדולים ורבים יותר של ציוד ייכנסו לרצועה - וכך יהיה קל יותר לחמאס לנסות להבריח דרך הסיוע גם אמל״ח.

על פי הדיווח, כיום לא מכירים במערכת הביטחון הברחות אמל״ח שהתבצעו דרך משאיות הסיוע, אבל כן היו הברחות של סיגריות וחומרים אחרים. בישראל יודעים להצביע על כך שחמאס עוסק בזה - ושיש מאמץ משותף שלהם יחד עם הציר האיראני ועם מפקדות חמאס בחו״ל לקדם ניסיונות הברחה כאלה.

הברחות באמצעות רחפנים ממצרים: בדומה לאופן שבו רחפנים ממצרים חודרים לשטח ישראל עם אמל״ח - כך גם יש חשש שהתופעה תזלוג יותר ויותר להברחות ישירות - ממצרים לעזה. במערכת הביטחון מזהים בתקופה האחרונה רחפנים שמגיעים בציר ישיר - ממצרים לאזור המוואסי במערב חאן יונס - בעיקר לסוחרי סמים. החשש המרכזי הוא שהציר הזה יוביל גם אמל״ח.