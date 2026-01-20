בני גנץ מדבר | הריאיון המלא

ימים לאחר שהכריז רשמית שהחליט להסיר את החרם על ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שאם ישיג את ה-61 אחרי הבחירות, יסכים לשבת בממשלה תחתיו בכדי למנוע כניסה של קיצוניים, מה שעורר סערה גדולה בפוליטיקה הישראלית, יו"ר 'כחול לבן', ח"כ בני גנץ, מתארח לריאיון מיוחד עם ישי כהן ומדבר על כל הנושאים הבוערים. צפו בריאיון המלא

קטעים מהריאיון תחילה מתייחס ח"כ גנץ להחלטה שלו להסיר את החרם על רה"מ נתניהו: "מה שהיה משותף לכל ההחלטות שלי לשבת עם נתניהו הייתה מה מדינת ישראל צריכה באותה נקודת זמן, נכנסתי לממשלת אחדות בתקופת הקורונה ובתקופת המלחמה. "אני לא אתן לנתניהו ממשלה, לא אהיה האצבע ה-61 שלו, כאמור הציבור ייצטרך להכריע. ישראל חייבת ממשלת הסכמות רחבה, חזית ציונית שתוביל את המדינה, לא נוכל להמשיך עם המשחקים של גוש אחד נגד גוש שני, החזית הפנימית חייבת להיות מאוחדת". היועמ"שית התירה את הרצועה - עדת הכלבים החילונית ליקקה את הדם • מעייריב איצלה כץ | 19.01.26 בני גנץ חושף: הפגישה בה החרדים הציעו לי לעמוד בראשות הממשלה | זו הסיבה שסירב ישי כהן | 19.01.26 לדבריו: "היו לי הצעות לשבת עם החרדים כראש ממשלה ברוטציה הפוכה, בחרתי ללכת לממשלת השינוי כי חשבתי שזה מה שישראל צריכה, אני חרד למדינה ואנחנו חייבים למצוא את הדרך להיות ביחד".

ח"כ בני גנץ בריאיון לישי כהן

גנץ מתחרט שלאחר שהצטרף לממשלה בימים שאחרי מתקפת הפתע של חמאס, הוא בחר לפרוש: "בהסתכלות לאחור זו הייתה טעות, אבל היא לא הייתה טעות במובן שפוליטית ירדתי במנדטים אלא טעות במובן שאנשים קיצוניים יושבים על ההגה ולא אנשים אחראיים".

הרמטכ"ל לשעבר מבקש להדגיש: "אני לא מאמין לנתניהו ולא אכנס בלי שום דרישות ובלי שום ערבויות, גם לא של אריה שאומר לי ש'יהיה בסדר', אני כבר מנוסה פוליטית כדי להבטיח שמה שאני רוצה - יקרה. שים לב שכל פעם שהייתי בממשלה - מדינת ישראל הייתה רגועה, לא הייתה פה הפיכה משפטית ולא מתקפה על התקשורת".

גנץ מתייחס לביקורת הקשה שהוא סופג בעקבות ההחלטה להסיר את החרם על נתניהו: "תשמע, יש לי את כל הסיבות שבעולם לשנוא את נתניהו, את כל הדקירות בגב כבר קיבלתי אבל אני אוהב את המדינה יותר, מה שחשוב לי זו המדינה, כשאני מקלף את המסכות מעל הפרצופים של כולם. כשאני אומר 'בואו לשחרר את החטופים' אז פתאום אומרים לי 'הא, זה כולל לשבת עם נתניהו? זה לא בכל מחיר'. אני דבק בדרך. ידעתי שזו המתקפה שאספוג, לא הפתיע אותי".

שר הביטחון לשעבר גנץ מתייחס לסירוב שלו להקמת ממשלה הנשענת על רע"מ של מנסור עבאס: "בסדר היום שלנו העתידי שהוא ביטחוני מובהק, אנחנו הרי נצטרך לפרק את חמאס בעזה, נהיה מאותגרים בזירה הצפונית. תשאל אותם אם הם מוכנים שאפציץ באמצע חאן יונס ואפרק את העיר הזאת ונגרש חצי מיליון עזתים מצפון לדרום, מה הם יגידו? הם אמרו בעצמם, לא שמענו 'עזה תנצח'? לא שמענו את הסיעות הערביות אומרות 'צה"ל טובח בפלסטינים'? זה מה שעשינו? הם לא יכולו לעמוד במתח הזה של החלטות ביטחוניות".

ח"כ בני גנץ בריאיון ל'כיכר השבת'

באשר לחוק הגיוס, אומר גנץ: "אמרתי כבר 'אני לא רוצה לוותר על החברה החרדית ואני לא יכול לוותר לחברה החרדית', אני אפילו מאוכזב שאני צריך להיאבק על חוק הגיוס. אני חושב שכולם צריכים לבוא ולשרת, מי בשירות צבאי, מי באזרחי ומי בלאומי".

"היה לי פחות עזרה מבנט, לפיד וליברמן, למרות שעשינו צעדים לכיוון הזה", מודה גנץ כשנשאל מדוע לא העביר את המתווה שלו בממשלת השינוי שהייתה ללא החרדים:"הכנו את התשתית לשילוב חרדים בצבא".

גנץ מדגיש כי בלי מתווה השירות שלו הוא לא ייכנס אף ממשלה וחושף את הפגישה שקיים עם בכירים ב'יהדות התורה', בניהם מוטי בבצ'יק, כשביקשו לדעת האם ישתף פעולה ביום שאחרי הפלת הממשלה: "אני חייב שיהיה מתווה שירות, באו אלי מפלגות חרדיות להציע לי הצעה 'בוא נעשה שינוי בממשלה, אתה תוביל אבל בוא נראה שיהיה לנו עם מי לעבוד', אמרתי להם 'תחזרו לרב ותגידו לו שאני מבקש מתווה שירות כי אי אפשר בלי זה', זה קרה בשנה האחרונה, היו פרסומים שחרדים הגיעו אלי ליד מרדכי, הם באו לוודא שיש עם מי לעבוד, אמרתי להם שאני לא מוכן בלי מתווה שירות".

גנץ מתייחס להתרסקות של 'כחול לבן' בסקרים, מפלגה שהובילה עם כ-40 מנדטים וכיום בקושי עוברת את אחוז החסימה: "אנשים שציפו שנישאר בממשלה והתאכזבו שיצאנו, מאידך אנשים שהיו להם אשליות שנתניהו יכול לעוף והתאכזבו שנתניהו ירד, חלק מהאנשים עשו שיקולים פוליטיים אישיים ובחרו ללכת. פעם הייתי 40 ופעם 4, אתה זוכר שהספידו אותי וחזרתי".