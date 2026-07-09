המרכז הרפואי הדסה עין כרם פרסם הבוקר (חמישי) עדכון רפואי בעקבות אירוע ההרעלה החריג שהתרחש אתמול במכון יופי בשכונת א-טור בירושלים. על פי הנמסר מדוברות בית החולים, 16 מהנפגעות באירוע טופלו במהלך הלילה בתא הלחץ ההיפרברי במרכז הרפואי.

מדוברות הדסה נמסר כי הנפגעות הושארו לאשפוז והשגחה רפואית, מצבן מוגדר כיציב, וחלקן צפויות להשתחרר במהלך היום. האירוע עורר סערה רבה אתמול כאשר 16 נשים איבדו הכרה במכון היופי בשכונת א-טור, ופונו לבית החולים במצב בינוני עד קשה.

אירוע חריג במכון יופי

האירוע התרחש אתמול (רביעי) בשעות אחר הצהריים, כאשר צוותי כבאות והצלה הוזעקו למכון היופי ברחוב שיח' ענבר בשכונת א-טור. על פי הדיווחים, לוחמי אש מתחנת אגוז הגיעו למקום לאחר קבלת דיווח דרמטי על מספר רב של נשים שאיבדו הכרה בו זמנית.

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הנשים פונו על ידי צוותי מד"א לבית החולים כשהן במצב בינוני עד קשה. ההערכה הראשונית של כוחות החירום הצביעה על חשד להרעלה, אולם טיב החומר או הגורם המדויק לאירוע לא זוהה מיידית. צוותי חומרים מסוכנים (חומ"ס) פעלו במקום לבדיקת איכות האוויר ולאיתור מקור אפשרי לאירוע החריג.