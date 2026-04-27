כיכר השבת
מבצע אכיפה משמעותי

רואה חשבון מעכו נעצר: חשד להלבנת הון ועבירות מס בהיקף של עשרות מיליונים

חקירה משותפת של המשטרה ורשות המסים הובילה למעצר רואה חשבון מהצפון | נתפסו נכסי נדל"ן בשווי עשרה מיליון שקלים ורכבים בשווי מיליון שקלים| החשד: דיווחים כוזבים והחזרי מע"מ בהונאה (משטרה)

חקירה משותפת ממושכת של שוטרי אכ"ל צפון בלהב 433 ורשות המסים הובילה אתמול (ראשון) למעצר של רואה חשבון מעכו, בחשד לביצוע עבירות חמורות של הלבנת הון ועבירות על פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים.

על פי החשדות שנחשפו במהלך החקירה הסמויה, רואה החשבון ביצע פעולות מרמה שיטתיות בספרי לקוחות משרדו ובספרי החברות שבשליטתו, תוך הגשת דיווחים כוזבים לרשות המסים. פעולות אלו הובילו להחזרי מע"מ שלא כדין ולהשמטת הכנסות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.

בחודשים האחרונים התנהלה ברשות המסים חקירה מקיפה בשיתוף מספר גורמים: פקיד שומה חקירות חיפה, תחנת מע"מ עכו ופקיד שומה עכו, בשיתוף יחידת אכ"ל צפון בלהב 433. החקירה התמקדה בחשוד שנחשד בביצוע עבירות הלבנת הון ועבירות מס הכנסה ומע"מ, בחסות מתן שירותי הנהלת חשבונות כוזבים שדווחו לרשות המסים.

החשדות מצביעים על כך שהחשוד ניצל את מעמדו כרואה חשבון ואת האמון שנתנו בו לקוחותיו, כדי לבצע מניפולציות בספרי החשבונות ולהגיש דיווחים מטעים לרשויות המס. כך, לפי החשד, הצליח לקבל החזרי מע"מ שלא כדין ולהשמיט הכנסות מדיווח.

אתמול עברה החקירה לשלב הגלוי עם מעצרו של החשוד. במסגרת המעצר ובחיפושים שנערכו בביתו ובעסקיו, נתפסו נכסי נדל"ן בשווי של כ-10 מיליון שקל, רכבים בשווי מיליון שקל והוקפאו חשבונות בנק בשווי 6 מיליון שקל.

החשוד הובא להערכת מעצר בבית משפט השלום בנצרת, ועדים נוספים עתידים להיחקר במטרה לחזק את התשתיות הראייתיות. כוחות האכיפה ממשיכים לאסוף ראיות ולבחון את היקף המעשים המיוחסים לחשוד.

בהודעה משותפת מסרו ורשות המסים כי הם פועלים בכל עת על מנת לאתר עבריינים אשר פוגעים בקופת המדינה, באמצעות הלבנת הון ודיווח כוזב על הכנסות. "כל זאת על מנת להגביר את האכיפה, המשילות ושלטון החוק במדינת ישראל", נכתב בהודעה.

הלבנת הוןרשות המסיםרשות המיסיםרואה חשבוןמשטרהקרן הפיצויים

