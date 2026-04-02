"אזהרה חמורה": זיהום אוויר גבוה כעת בכל הארץ - מתי זה ייפסק?

זיהום אוויר בירושלים ( צילום: Jamal Awad/Flash90 )

המשרד להגנת הסביבה הוציא היום (חמישי, חג ראשון) אזהרה בריאותית לציבור: החל משעות הצהריים של יום ראשון של פסח, צפוי זיהום אוויר ברמה גבוהה בכל אזורי הארץ. מקור הזיהום בחלקיקים נשימיים הנישאים עם הסעת אבק מצפון אפריקה.

זיהום אוויר חריג בישראל ( צילום: יונתן סינדל / פלאש 90 )

מתי צפוי שיפור?

על פי נתוני החיזוי של המשרד להגנת הסביבה, שיפור באיכות האוויר צפוי להתחיל במהלך שעות הערב. המשרד מסר כי ימשיך לעדכן את הציבור בהתאם לצורך, על פי נתוני החיזוי והמדידות בפועל מתחנות הניטור הפרוסות ברחבי הארץ.

יצוין כי תופעות דומות של זיהום אוויר כבד התרחשו גם בשבועות האחרונים, כאשר אזורים שונים בארץ סבלו מרמות זיהום גבוהות במיוחד. המשרד להגנת הסביבה ממשיך לנטר את המצב באופן שוטף ומעדכן את הציבור בזמן אמת.

בשעות אלו, כאשר משפחות רבות נערכות לסדרי הפסח ולטיולי החג המסורתיים, חשוב לשים לב להנחיות הבריאותיות ולהתאים את התכניות בהתאם. המשרד להגנת הסביבה קורא לציבור לעקוב אחר העדכונים ולפעול בהתאם להמלצות.