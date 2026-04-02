כיכר השבת
אזהרה בריאותית

"אזהרה חמורה": זיהום אוויר גבוה כעת בכל הארץ - מתי זה ייפסק?

המשרד להגנת הסביבה מזהיר: זיהום אוויר גבוה בכל חלקי הארץ בשל הסעת אבק • אוכלוסיות רגישות נדרשות להימנע מפעילות בחוץ | שיפור צפוי בערב (בארץ)

זיהום אוויר בירושלים (צילום: Jamal Awad/Flash90)

המשרד להגנת הסביבה הוציא היום (חמישי, חג ראשון) אזהרה בריאותית לציבור: החל משעות הצהריים של יום ראשון של פסח, צפוי זיהום אוויר ברמה גבוהה בכל אזורי הארץ. מקור הזיהום בחלקיקים נשימיים הנישאים עם הסעת אבק מצפון אפריקה.

זיהום האוויר הכבד קשור ברוחות דרומיות מערביות המגיעות מכיוון צפון אפריקה ומביאות עמן אבק לאזורינו. תופעה זו, המוכרת בעיקר בעונות המעבר, מתעצמת השנה דווקא בחג הפסח ומעוררת דאגה בקרב הרשויות הבריאותיות.

המלצות מיוחדות לאוכלוסיות רגישות

המשרד להגנת הסביבה, בהתייעצות עם משרד הבריאות, הוציא הנחיות ברורות לאוכלוסיות רגישות. בהן: חולי לב, חולי ריאות, קשישים, ילדים ונשים בהיריון - המתבקשים להימנע לחלוטין מפעילות גופנית מאומצת בשעות השיא של זיהום האוויר.

גם לאוכלוסייה הרגילה הומלץ לצמצם ככל האפשר פעילות גופנית מאומצת בחוץ, במיוחד בשעות הצהריים והאחר צהריים כאשר הזיהום צפוי להגיע לשיאו. כידוע, תנאי מזג האוויר בימים אלו משתנים במהירות, והאזהרה הנוכחית מצטרפת לסדרת תחזיות מורכבות שמאפיינות את תקופת החג.

זיהום אוויר חריג בישראל (צילום: יונתן סינדל / פלאש 90)

מתי צפוי שיפור?

על פי נתוני החיזוי של המשרד להגנת הסביבה, שיפור באיכות האוויר צפוי להתחיל במהלך שעות הערב. המשרד מסר כי ימשיך לעדכן את הציבור בהתאם לצורך, על פי נתוני החיזוי והמדידות בפועל מתחנות הניטור הפרוסות ברחבי הארץ.

יצוין כי תופעות דומות של זיהום אוויר כבד התרחשו גם בשבועות האחרונים, כאשר אזורים שונים בארץ סבלו מרמות זיהום גבוהות במיוחד. המשרד להגנת הסביבה ממשיך לנטר את המצב באופן שוטף ומעדכן את הציבור בזמן אמת.

בשעות אלו, כאשר משפחות רבות נערכות לסדרי הפסח ולטיולי החג המסורתיים, חשוב לשים לב להנחיות הבריאותיות ולהתאים את התכניות בהתאם. המשרד להגנת הסביבה קורא לציבור לעקוב אחר העדכונים ולפעול בהתאם להמלצות.

