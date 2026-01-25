כיכר השבת
מפגש פסגה בירושלים | צפו בתיעוד

הביקור הדרמטי של המנהיג האירופי והבקשה המפתיעה מהראשון לציון 

כבוד לתורה בבירה: שיירת רכבים מאובטחת עצרה היום בפתח הרבנות הראשית, כאשר בתוכה ראש ממשלת אלבניה שהגיע למשימה מיוחדת. מה גרם למנהיג לבקש פגישה אישית עם הראשון לציון הגר"ד יוסף, ואיזו הבטחה נשמעה בין כותלי הלשכה? • הפרטים על הברכה הנדירה (מדיני)

1תגובות
ר"מ אלבניה והראשון לציון (צילום: שלומי אמסלם משרד החוץ)
ר"מ אלבניה והראשון לציון (צילום: שלומי אמסלם משרד החוץ)

מפגן מרשים של כבוד לתורה והערכה לעם היהודי נרשם היום (ראשון) בלשכת הרבנות הראשית לישראל בירושלים. ראש ממשלת אלבניה, מר אדי ראמה, המבקר בימים אלו בישראל, בחר לעלות למעונו של , הגאון רבי דוד יוסף שליט"א, כדי לשוחח על עתיד הקשרים בין המדינות ולקבל את ברכתו של הרב הראשי.

במהלך המפגש הלבבי, דנו השניים באריכות במעמדה של הקהילה היהודית באלבניה – מדינה הידועה ביחסיה החמים ובמסורת ארוכת השנים של הגנה על יהודים, עוד מימי השואה האיומה. הראש"ל הביע את הערכתו העמוקה בפני ראש הממשלה על היחס החם לו זוכים היהודים בארצו ועל המאבק הנחוש של הממשל בטירנה נגד נגע האנטישמיות המרים ראש באירופה.

שיאו של הביקור נרשם כאשר ביקש ראש הממשלה מהגר"ד יוסף לברכו. הראש"ל בירך בחמימות את המנהיג ורעייתו, ואיחל להם הצלחה, שלום ושגשוג עבור העם האלבני כולו, תוך תקווה להמשך שיתוף פעולה הדוק למען העם היהודי.

בפגישה ההיסטורית נכחו גם שגרירת אלבניה בישראל גב׳ מרי קומבה, הקונסול מר ביקראל סני סנילביץ, שגרירת ישראל באלבניה גב' גלית פלג ונציגים בכירים ממשרד החוץ, שהתרשמו מהקשר הבלתי אמצעי שנרקם בין המנהיג האירופי לראשון לציון.

1
מנהיג שמקדש שם שמים
משה

