שירותי הענן של אמזון, המספקים תשתיות מחשוב, אחסון ופתרונות דיגיטליים למיליוני חברות, מוסדות וארגונים ברחבי העולם, חווים בשעות האחרונות תקלה משמעותית. על פי הודעת החברה, הבעיה נובעת מחוות השרתים שבאזור US-EAST-1 (ווירג’יניה), אחד המרכזים החשובים של AWS, אך השפעתה הורגשה גם באזורים נוספים, כולל בישראל.

לפי כלי הניטור של AWS, מדובר ב"שיעורי שגיאות וזמני תגובה מוגברים במספר שירותים". בין האתרים והאפליקציות שהושפעו מהתקלה נמנים אמזון, אלקסה, רובולוקס, סנאפצ’אט, זום, פורטנייט, פרפלקסיטי, קאנבה, אפליקציית מקדונלד'ס, וגם אתרי חדשות גדולים כמו ניו יורק טיימס.

פלטפורמת Downdetector, המנטרת השבתות גלובליות, דיווחה ל־BBC כי יותר מ־4 מיליון דיווחים על תקלות התקבלו מרחבי העולם – פי שניים מהכמות היומית הרגילה. משתמשים רבים דיווחו כי העוזרת הקולית אלקסה אינה מגיבה כלל, וכי חלק מהאפליקציות אינן מצליחות להתחבר לשרתים.

גם אתרי תמונות כמו Getty Images ו-Shutterstock, שירותי סטרימינג בהם אמזון פריים וידיאו, דיסני+ ו-Hulu, פלטפורמות עסקיות כמו Monday.com, רשתות חברתיות דוגמת Reddit, יישומי מסרים כמו Signal, ואתרי מסחר ופיננסים בהם Coinbase ו-Robinhood – כולם דיווחו על שיבושים נרחבים.

כמו בסרט אימה: מרדף בסמטאות ירושלים אחרי פלסטיני עם אקדח טעון קובי אטינגר | 14:37

על פי דו"ח של חברת HG Insights שפורסם השנה, ל־AWS יש נתח שוק של כ־30% משוק תשתיות הענן העולמי, עם יותר מארבעה מיליון לקוחות. המשמעות: תקלה אחת בחוות שרתים מרכזית עלולה להשפיע על מיליארדי משתמשים ברחבי הגלובוס.

ב־AWS מסרו כי הצליחו לאתר את מקור הבעיה ופועלים להשבת השירותים. בהודעתם נכתב:

"אנחנו עובדים בכמה כיוונים במקביל כדי להאיץ את תהליך השחזור. במהלך הזמן הזה ייתכן שלקוחות לא יוכלו ליצור או לעדכן פניות תמיכה. אנו ממליצים ללקוחות לנסות שוב בקשות שנכשלו".

בעדכון האחרון שפורסם בשעה 13:03 (שעון ישראל) נמסר כי החברה "ממשיכה לראות סימני התאוששות ברוב השירותים שנפגעו, כולל תכונות גלובליות שתלויות באזור US-EAST-1", אך הודגש כי ההתאוששות חלקית בלבד ונמשכת עבודה לקראת פתרון מלא.

לפי דיווח באתר מאקו לוח הבקרה של AWS דיווח לראשונה על התקלה בשעה 3:11 לפנות בוקר לפי שעון מזרח ארה"ב – 10:11 בבוקר לפי שעון ישראל.