אמצעי לחימה ישן אותר היום (ראשון), בשעות אחר הצהרים, בחוף הסקטי בים הכרת בטבריה. כוחות משטרה וחבלנים הגיעו למקום - לנטרול האמל"ח.

זמן קצר אחרי איתורו, פונו המתרחצים במקום והחלו הפעולות לנטרול החפץ. המשטרה אף עדכנה על פיצוץ שצפוי להישמע בעיר.

"שוטרי וחבלני המחוז הצפוני מטפלים כעת בפריט אמל"ח ישן שאותר במי הכנרת בחוף הסקוטי. הכוחות במקום סגרו את הזירה, הרחיקו מתרחצים ופועלים במקום לנטרולו. בתוך כך בדקות הקרובות צפוי להישמע פיצוץ בעיר טבריה", נמסר מהמשטרה.

האמל"ח נמצא על ידי אדם שהגיע לרחוץ בחוף, וזיהה בין הסלעים את הפרליט החלוד. זה עורר את חשדו והוא מיהר להזעיק את כוחות החירום.

חבלן שהגיע למקום, זיהה כי מדובר ברימון בריטי ישן מסוג מילס אשר היה בו שימוש נרחב במדינת ישראל בתקופות היסטוריות. לאחר בחינת הפריט הוחלט לבצע פיצוץ מבוקר.

במשטרה הוסיפו: "בשל ירידת מפלס המים בכנרת אנו קוראים לציבור המתרחצים להגביר ערנות לחפצים חשודים ואמצעי לחימה שעלולים להיחשף. בכל זיהוי של חפץ חשוד יש להימנע ממגע, לפנות למוקד 100 ולהרחיק את הציבור".

זו לא הפעם הראשונה שבה נמצא אמצעי לחימה באזור. לפני כשלושה חודשים עדכנה המשטרה כי נמצא אמצל"ח באזור הכנרת. גם אז פעלו כוחות לנטרול האמל"ח.