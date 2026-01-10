סוף שבוע של דמים בנצרת: נער בן 16 בלבד איבד את חייו הערב (שבת) לאחר שנורה במרכז העיר. הוא הובהל במצב אנוש לבית החולים האיטלקי, אך חרף מאמצי הרופאים, הם נאלצו לקבוע את מותו. כוחות משטרה גדולים פתחו בסריקות במרחב, אולם נכון לשעה זו טרם נעצרו חשודים והרקע לאירוע נותר תחת בדיקה.

לפי דיווח של עיתונאי הפלילים לי עייש ,הנרצח בנצרת הוא עזמי גרייב, בן 16, תלמיד כיתה י׳. על פי החשד, הנער קיבל שיחת טלפון מאדם שביקש ממנו לצאת החוצה, נענה לבקשה וכשיצא - נורה למוות מחוץ לביתו.

סטטיסטיקה של דם

הנתון המבהיל באמת מסתתר בכך שבעשרה הימים האחרונים נרשמו 12 נרצחים. מדובר בשיעור קטל חסר תקדים המעיד על אובדן שליטה מוחלט ברחובות.

צפון בוער: שרשרת נקמת הדם

הירי בנצרת הוא רק חוליה אחת בשרשרת של אלימות שלוחת רסן. רק לפני יומיים התפרסם תיעוד רצח אכזרי ליד שפרעם, שם נורה למוות כרם סואעד (בשנות ה-20 לחייו). במשטרה מעריכים כי מדובר בנקמה על "הרצח המשולש" שאירע יום קודם לכן, בו נרצחו יאסר חוג'יראת, כמאל חוג'יראת וחאלד גדיר. המלחמה המדממת בין משפחות הפשע סואעד וחאלדי ממשיכה לגבות קורבנות ולזרוע פחד ביישובי הגליל.

גם חפים מפשע בקו האש

הגל הנוכחי אינו מבחין בין עבריינים לאזרחים מן השורה. בתחילת השבוע נרצחו בנצרת אדהם נסאר (34) ובנו נדים בן ה-15 בלבד. השניים, תושבי טורעאן ללא כל רקע פלילי, נקלעו לתופת ושילמו בחייהם. באותו יום נרצח גם מחמוד גאוי בכפר קרע, וקודם לכן נרשם רצח בדרום המדינה, שם נורה למוות ג'אסר אבו עראר בערערה שבנגב.