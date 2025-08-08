לפנות בוקר: חילוץ מורכב של שני נערים ממצוק תלול בארסוף

( צילום: כבאות והצלה לישראל מחוז מרכז )

בין הזמנים: לפנות בוקר הוזעקו צוותי היחידה לחילוצים מיוחדים במחוז מרכז לחילוץ שני נערים שנלכדו במורד מצוק תלול בארסוף. האירוע התרחש בסביבות השעה 05:30, כאשר השניים ירדו רגלית לאורך המצוק ונקלעו למצב מסוכן בו לא הצליחו להמשיך או לשוב בחזרה ותחתיהם שיפוע חד.

מחלצי היחידה לחילוצים מיוחדים, פעלו בזירה תוך פריסת מערך חבלים ייעודי. לוחמי היחידה גלשו אל הנערים, רתמו אחד מהם באמצעות רתמות חילוץ, וביצעו עלייה מבוקרת ובטוחה חזרה אל ראש המצוק, תוך שמירה על קשר עין וקול רציף עם הלכוד לאורך כל הפעולה. הלכוד ירד עצמאית.