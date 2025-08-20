"הערב רב מחללים שם שמים מאד בפעילותם נגד עולם התורה". במילים הללו נפתח הפתק הקצר, בן 3 שורות בלבד, שהונח על מפתן ביתו של הראשון לציון רבי יצחק יוסף.

החשוד בהנחת הפתק הביע את כוונתו לרצוח את היועמ"שית אם יקבל על כך הסכמה וביקש שהראשון לציון יטיל עליה "דין רודף". החשוד בן ה-38 נעצר היום (רביעי) בידי המשטרה.

בפתק, שנחשף בינתיים, הוא הוסיף וכתב: "ולא תגורו מפני איש. אני מוכן להרוג את היועמש"ית אם אקבל על כך הסכמה משלשה זקני הדור. בלי הסכמה לא אעשה דבר".

בתחתית הפתק נכתב בכתב יד של הראשון לציון תשובה ברורה - "אסור! אסור! אסור!". הראשון לציון מיהר לעדכן, באמצעות המשרד לשירותי דת, את המשטרה בהנחת הפתק ובתוכנו, וזו פתחה בחקירה.