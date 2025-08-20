כיכר השבת
"אסור! אסור!"

החשוד ביקש "דין רודף" על היועמ"שית; כך נראה הפתק שהובא לראשל"צ

בפתק שהשאיר החשוד בכוונה לרצוח את היועמ"שית, נכתב כי יבצע את המעשה הנורא "אם אקבל על כך הסכמה משלשה זקני הדור" | הראשון לציון כתב בכתב ידו: "אסור! אסור! אסור!" | הערב עדכנה המשטרה שהחשוד נעצר (בארץ)

הפתק שכתב החשוד

"הערב רב מחללים שם שמים מאד בפעילותם נגד עולם התורה". במילים הללו נפתח הפתק הקצר, בן 3 שורות בלבד, שהונח על מפתן ביתו של הראשון לציון רבי יצחק יוסף.

החשוד בהנחת הפתק הביע את כוונתו לרצוח את היועמ"שית אם יקבל על כך הסכמה וביקש שהראשון לציון יטיל עליה "דין רודף". החשוד בן ה-38 נעצר היום (רביעי) בידי המשטרה.

בפתק, שנחשף בינתיים, הוא הוסיף וכתב: "ולא תגורו מפני איש. אני מוכן להרוג את היועמש"ית אם אקבל על כך הסכמה משלשה זקני הדור. בלי הסכמה לא אעשה דבר".

בתחתית הפתק נכתב בכתב יד של הראשון לציון תשובה ברורה - "אסור! אסור! אסור!". הראשון לציון מיהר לעדכן, באמצעות המשרד לשירותי דת, את המשטרה בהנחת הפתק ובתוכנו, וזו פתחה בחקירה.

החשוד על מפתן הדלת
המכתב שהועבר מהראשון לציון

כאמור הערב הודיעה המשטרה על מעצרו של החשוד. "מוקדם יותר היום (רביעי) פתחה תחנת לב הבירה שבמרחב ציון בחקירה, בעקבות מכתב שנמצא סמוך לבית מגורים במרכז העיר ירושלים ובו נכתב איום מפורש לפגיעה באשת ציבור", נמסר מהמשטרה.

"הודות לפעילות חקירתית מהירה, אותר לפני זמן קצר על ידי בלשי לב הבירה החשוד בביתו בדרום העיר והוא נעצר על ידם. החשוד (36) הועבר לחקירה ומחר צפויה המשטרה להביאו בפני בימ"ש להארכת מעצרו לטובת המשך החקירה בעניינו בשל מעשיו. נמשיך לפעול בנחישות למיצוי הדין עם כל מי שיבחר להשתמש באיומים או באלימות כלפי נבחרי ציבור או כלפי כל אדם באשר הוא".

2
ההסתה בערוצים החרדים והימניים כנגד היועמש"ית .עלולה להביא לרצח נוסף ע"י מטורללים למינהם.כמו שרצח יצחק רבין. בוצע ע"י יגאל עמיר.
שלום כץ
1
כמו בסוף ימי הבית השני לפני החורבן רבו מקרי הרצח עקב שנאת חינם וגם בימינו הערוצים החרדיים וגלי ישראל וערוץ 14 מרבים שנאה בישראל.
צדוק

