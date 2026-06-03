תינוק בן ארבעה חודשים פונה היום (רביעי) במצב קשה לבית החולים שמיר-אסף הרופא, לאחר ששהה זמן ממושך ברכב סגור ביישוב במועצה אזורית שדות דן. התינוק סובל מסימני מכת חום ומצבו מוגדר כקשה ולא יציב.

לפני זמן קצר התקבלה קריאה במוקדי החירום על התינוק שנשכח ברכב. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהגיעו למקום העניקו טיפול רפואי ראשוני ופינו את התינוק בניידת טיפול נמרץ להמשך טיפול רפואי.

הפראמדיקים שמואל גלבשטיין ומשה גלבשטיין וחובש בכיר במד"א יוסי נאבול תיארו את המצב: "כשהגענו הובילו אותנו אל התינוק שהיה מעורפל הכרה, לאחר ששהה זמן ממושך ברכב סגור. ביצענו הערכה רפואית ראשונית של התינוק, והבחנו שהוא חם מאוד למגע".

הם הוסיפו: "הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו מוגדר קשה ולא יציב".

תופעה מסוכנת שחוזרת על עצמה

מקרה זה מצטרף לשורה ארוכה של אירועים דומים שמתרחשים בכל שנה, בעיקר בימות הקיץ. רק לפני מספר חודשים, ילדה חרדית בת 4 נפטרה בלוס אנג'לס לאחר שנשכחה במשך שעות ארוכות ברכב לוהט מול בית הספר שלה.

במקרים אחרים היו גם סיומים מאושרים יותר. ילד בן 3 ברחובות חולץ בחסדי שמים ללא פגע לאחר שנשכח במשך שעות הלילה ברכב סגור, כאשר עובר אורח שמע את בכיו והצליח לאתר את בעלי הרכב.