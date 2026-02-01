אירוע מסכן חיים נמנע בחסדי שמים, ברקע האחרון, בזכות ערנות הורים ותגובה רפואית מהירה: בן 3 מאזור המרכז הגיע לאחרונה למרכז רפואי 'מאיר' מקבוצת כללית לאחר שבלע סוללת דיסק שנתקעה בוושט. הילד הגיע למחלקה לרפואה דחופה ילדים זמן קצר יחסית לאחר הבליעה.

אביו של הפעוט מספר כי האירוע החל בבית, בערב שישי. "הוא בא אלינו עם צעצוע ביד ואמר ‘בלעתי את זה’. שמנו לב שמשהו מפריע לו בגרון, הוא ביקש לשתות מים וכחכח שוב ושוב. הפכנו את המשחק וראינו שמתוך תשע סוללות – אחת חסרה. שאלנו אותו שוב והוא אמר שהוא בלע אותה, ומיד יצאנו למרכז רפואי מאיר".

במלר"ד הילדים התקבל הפעוט על ידי ד"ר אהוד רוזנבלום, מנהל המלר"ד, ומיד בוצע לו צילום חזה בו זוהתה סוללת דיסק התקועה בוושט - ממצא המחייב טיפול דחוף.

בעקבות הממצאים הוזעק ד"ר אייל זיפמן, מנהל שירות גסטרואנטרולוגיה ילדים במרכז רפואי מאיר, והוחלט להכניס את הילד במהירות לחדר ניתוח. "הסוללה נמצאה נעוצה בוושט ונשלפה בשלמותה באמצעות גסטרוסקופיה, פעולה אנדוסקופית שבה מכניסים מצלמה דרך הפה לדרכי העיכול העליונות. מסביר ד"ר זיפמן.

"לאחר הוצאת הסוללה שטפנו את הוושט במטרה להקטין את הפגיעה ההמשכית של החומרים המופרשים מהסוללה. למרות שעבר זמן קצר מרגע הבליעה עד להוצאת הסוללה כבר נוצר כיב בוושט. לשמחתנו בזכות התגובה המהירה של ההורים והפעולה המהירה לא נוצר נזק משמעותי יותר".

לדברי ד"ר זיפמן, "סוללה בוושט היא מצב חירום. מדובר באזור רגיש, שבו סוללות עלולות לגרום לנזק לרירית בתוך זמן קצר". הוא מסביר כי הפגיעה מתרחשת בשלושה מנגנונים: לחץ ישיר של הסוללה על הרירית, הפרשת חומרים קורוזיביים וזרם חשמלי הפוגע ברקמה.

ד"ר רוזנבלום מדגיש כי המהירות הייתה גורם מכריע: "סוללות דיסק הן סוללות מאוד קורזיביות ויכולות ליצור תוך זמן קצר נזק משמעותי לרקמות. כאשר סוללות מסוג זה נמצאות בוושט הסיכון גבוה במיוחד שכן היא מצויה בבית החזה בו נמצאים מבנים חיוניים בהם כלי הדם הגדולים, הלב וקנה הנשימה. הסוללות עלולות ליצור חור ודליפה של תוכן מהוושט אל תוך חלל בית החזה, לפגוע במבנים הסמוכים או לגרום לזיהום בחלל בית החזה".

הרופאים במרכז רפואי מאיר מדגישים כי בכל חשד לבליעת סוללה – גם אם הילד נראה ללא תסמינים – יש להגיע מיד לבית החולים. ניתן למנוע מקרים כאלה באמצעות הקפדה על אבטחת הסוללות במוצרים והרחקתן מהישג ידם של ילדים.

האב מבקש להעביר אזהרה להורים: “מדובר בצעצוע מאוד טרנדי עכשיו, מלא אורות וצבעים, ולהרבה משפחות יש אותו בבית. לא תיארנו לעצמנו שהסוללות שם לא מאובטחות כראוי ושהן נשלפות בקלות כזו. חשוב לי שאף הורה לא יעבור את מה שאנחנו עברנו. אנו רוצים להודות מקרב לב לצוות הרפואי במרכז רפואי מאיר - לרופא הכונן, לרופאים המנתחים, לאחיות ולכל אנשי הצוות שעטפו אותנו. הטיפול היה מקצועי, אנושי ומהיר בצורה יוצאת דופן, ואנחנו אסירי תודה על כך שהילד שלנו חזר הביתה בשלום".