מסתבך? אחרי "שבוטל בהפתעה" - מרדכי דוד הוזמן לחקירה במשטרה

מרדכי דוד ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

מרדכי דוד פעיל הימין הוזמן היום (ראשון) בשעת צהרים לחקירה במשטרה - בעקבות אירועי חסימות הרכבים בימים האחרונים.

דוד עורר סערה לאחר שחסם בשבוע שעבר את רכבו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק, בעת שזה יצא מאירוע צבאי, וכינה אותו בין היתר "חמינאי". בהמשך השבוע גם חסם לזמן מה את רכבו של ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק. זה גם העיד בסוף השבוע כנגד דוד. כעת, כאמור, הוזמן דוד לחקירה במשטרה. ההזמנה היום מגיעה שעות ספורות לאחר שהזמנה קודמת לחקירה, שקיבל דוד, בוטלה במפתיע ללא הסבר וללא קביעת תאריך חדש. כעת כאמור הוזמן מחדש והוא צפוי להגיע הערב לחקירה.

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

בסוף השבוע התייחס דוד למתקפות עליו וכתב: "הרשת סוערת על כך שחסמתי את אהרן ברק שהוא ניצול שואה בן 89. שאלה: מה עם ביבי שהוא בן 76 ואח שכול? מה עם הרב טאו שהוא בן 89 וניצול שואה? והשמאלנים רדפו אותו וחסמו אותו אין ספור פעמים, מישהו הזדעזע? או רק כשזה אדם מהמחנה השני?! חבורת צבועים".

מוקדם יותר גינה ראש האופוזיציה יאיר לפיד את תקרית חסימת רכבו של ברק. "מרדכי דוד ועוד כמה עבריינים חסמו את מכוניתו של אהרן ברק בצאתו מכנס", כתב לפיד. לדבריו, "הוא בן 89, ניצול שואה, איבד לא מזמן את אשתו, חלש מאוד פיזית. בדיוק סוג הקורבנות שהם אוהבים". ראש האופוזיציה הוסיף כי "‏משטרת ישראל חייבת לטפל בעבריין העלוב הזה ולשים לזה סוף".

יו״ר כחול לבן בני גנץ מסר כי "העובדה שאין אף אדם בקואליציה שקם ומגנה את מרדכי דוד, שחוסם את דרכו של ניצול שואה, נשיא בית המשפט העליון שאיבד את אשתו לאחרונה - מבישה. העובדה שאין אף ח"כ שאכפת לו ממצוות 'והדרת פני זקן' - מזעזעת. ראש הממשלה, קום ועשה את הדבר האנושי - תוקיע את החלאה הזו מתוכנו".

התנועה לאיכות השלטון הגישה בעקבות התקרית תלונה במשטרה נגד מרדכי דוד. עו"ד אליעד שרגא יו"ר התנועה מסר כי "מרדכי דוד הוא הזרוע הארוכה של ממשלת ההפיכה המשטרית - מיודד עם יריב לוין, חבר של בן גביר, ועד לרגע זה נתניהו לא גינה את פעילותו העבריינית".