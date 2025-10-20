יחידת התביעות של המשטרה הגישה אתמול (ראשון) כתב אישום נגד צעיר בן 22 מהפזורה הבדואית בנגב, שנעצר במרדף של יחידת יואב לאחר שנהג רכב באופן בלתי חוקי, כולל שימוש בלוחיות זיהוי מזויפות וניסיון להתחמק מהמעצר.

השבוע, הבחינו אופנועני יחידת יואב של המחוז הדרומי ברכבו של הנאשם במצורף למרדף, לאחר שהתברר כי הוא פסול מלנהוג, ללא רישיון תקף וללא ביטוח חובה. בנוסף, הרכב כלל לוחית זיהוי קדמית חסרה ולוחית אחורית מזויפת.

כפי שניתן לראות בסרטון שהופץ, בעת שהאופנוענים עצרו את הרכב, הנאשם ניסה לעבור למושב ליד הנהג בניסיון להטיל ספק בכך שהוא זה שנהג ברכב.

כתב האישום הוגש לבית משפט השלום בבאר שבע עם בקשה למעצר עד תום ההליכים ולפסילת הנאשם מנהיגה, זאת על ידי יחידת התביעות של מחוז דרום במשטרת ישראל.