בתום מרדף: נלכד צעיר בדואי שנהג רכב ללא רישיון עם לוחיות מזויפות 

צפו בתיעוד ממצלמות קסדת אופנועני יחידת יואב: מרדף אחר תושב הדרום שנהג בזמן פסילה ברכב ללא לוחיות זיהוי קדמית ועם לוחית זיהוי אחורית מזויפת - כתב אישום הוגש נגדו אתמול (בארץ)

העבריין נלכד (צילום: דוברות המשטרה)

יחידת התביעות של הגישה אתמול (ראשון) כתב אישום נגד צעיר בן 22 מהפזורה הבדואית בנגב, שנעצר במרדף של יחידת יואב לאחר שנהג רכב באופן בלתי חוקי, כולל שימוש בלוחיות זיהוי מזויפות וניסיון להתחמק מהמעצר.

מרדף אחרי העבריין בדרום (צילום: דוברות המשטרה)

השבוע, הבחינו אופנועני יחידת יואב של המחוז הדרומי ברכבו של הנאשם במצורף למרדף, לאחר שהתברר כי הוא פסול מלנהוג, ללא רישיון תקף וללא ביטוח חובה. בנוסף, הרכב כלל לוחית זיהוי קדמית חסרה ולוחית אחורית מזויפת.

כפי שניתן לראות בסרטון שהופץ, בעת שהאופנוענים עצרו את הרכב, הנאשם ניסה לעבור למושב ליד הנהג בניסיון להטיל ספק בכך שהוא זה שנהג ברכב.

כתב האישום הוגש לבית משפט השלום בבאר שבע עם בקשה למעצר עד תום ההליכים ולפסילת הנאשם מנהיגה, זאת על ידי יחידת התביעות של מחוז דרום במשטרת ישראל.

