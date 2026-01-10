הרוחות העוצמתיות שהשתוללו בסוף השבוע באזור המרכז הובילו לדרמה בטיסת חברת 'ארקיע' שעשתה את דרכה מאתונה לתל אביב. לאחר שהטייסים הבינו כי תנאי מזג האוויר בנמל התעופה בן גוריון אינם מאפשרים נחיתה בטוחה, הופנה המטוס לנחיתת ביניים בנמל התעופה בלרנקה שבקפריסין.

הנוסעים המופתעים נאלצו להמתין מספר שעות על אדמת קפריסין עד שהרוחות בישראל נחלשו מעט. רק לאחר שהתקבל אישור מחודש, המריא המטוס שוב ונחת בשלום בנתב"ג.

"סיבובים באוויר": שיבושים בלוח הטיסות

ארקיע לא הייתה היחידה שהושפעה מהסערה. נתב"ג חווה שעות עמוסות בשיבושים, כאשר מטוסים רבים נדרשו לבצע "סבבי המתנה" (Holding patterns) ממושכים מעל הים בטרם הותר להם לגשת למסלול הנחיתה.

בין הטיסות שחוו עיכובים משמעותיים:

אל על: טיסות שהגיעו מניו יורק, פריז ודובאי.

אייר פראנס: טיסה מפריז שנאלצה להמתין דקות ארוכות באוויר.

טיסות פנים: טיסת ארקיע מאילת עוכבה אף היא בשל תנאי הראות והרוח.

ההערכות להמשך

ברשות שדות התעופה ממליצים לנוסעים הצפויים להמריא או לנחות בשעות הקרובות להתעדכן מול חברות התעופה ובאתר נתב"ג, שכן מזג האוויר הסוער עשוי להוסיף ולגרום לשינויים בלוח הזמנים המתוכנן.