לראשונה: בקשת דרכון ותעודת זהות – בעמדות שירות עצמי

בשורה לציבור: רשות האוכלוסין וההגירה השיקה השבוע מערך חדש של עמדות שירות עצמי, שיאפשרו לאזרחים להגיש בקשות להנפקת תעודות זהות ודרכונים ביומטריים – ללא צורך במפגש עם נציג שירות.

בשלב זה הוצבו 82 עמדות ב-26 לשכות מינהל אוכלוסין ברחבי הארץ, כאשר כל פונה יכול לקבוע תור ייעודי לעמדה או להמשיך במסלול השירות המסורתי מול נציג.

לפי נתוני הרשות, כבר נקבעו למעלה מ־35 אלף תורים לשימוש בעמדות החדשות, ועד כה יותר מ־25 אלף לקוחות קיבלו בהן שירות – בתוך כמה שבועות בלבד.

כחלק מהמהלך, יתווספו לציבור מאות תורים בשבוע, מעבר למכסת התורים הקיימת בלשכות. הרשות מעריכה כי המהלך כולו יאפשר תוספת של כ־2,500 תורים ביום.

מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה, חיים יפרח, אמר:

"השקת העמדות היום מהווה פריצת דרך משמעותית בשירות לציבור. עמדות השירות מאפשרות תהליך שבו הלקוח יבצע את המהלך באופן עצמאי, מקצה אל קצה. מדובר בצעד נוסף להקלת השירות על הציבור".

גם ראש מינהל אוכלוסין, יואל ליפוביצקי, בירך על השקת המערך:

"כיום מוצבות ב-26 לשכות ברחבי הארץ 82 עמדות שירות עצמי. עד כה קיבלו שירות בעמדות מעל 25,000 לקוחות. זוהי בשורה אמיתית".

המהלך מצטרף לשורת צעדים שמובילה הרשות בשנים האחרונות, במטרה לייעל את השירות, לצמצם את זמני ההמתנה ולהפוך את התהליך לנגיש ונוח יותר עבור האזרח.