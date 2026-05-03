3,000 ליטר בכל הטלה: עסקת הענק למסוקי הבלאק-הוק נחתמה

בצעד אסטרטגי משמעותי לחיזוק מערך הכבאות והצלה בישראל, חתם מנכ"ל המשרד לביטחון לאומי רפאל (רפול) אנגל על הסכם לרכישת מסוק "בלאק-הוק" (Black Hawk S-70M) שלישי מחברת לוקהיד מרטין-סיקורסקי האמריקאית. המהלך משלים עסקה כוללת של שלושה כלי טיס מתקדמים שיחזקו באופן דרמטי את יכולות הכיבוי והחילוץ במדינה.

העסקה, שבוצעה בהתאם למדיניות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, מגיעה על רקע האתגרים הגוברים בתחום השריפות בישראל. בשנים האחרונות הפכו אירועי השריפות למסוכנים ומורכבים יותר, כאשר שינויי האקלים והתחממות כדור הארץ יוצרים תנאים מאתגרים במיוחד ללוחמי האש.

יכולות כיבוי לילי חסרות תקדים

המסוקים החדשים, שצפויים להיכנס לפעילות מבצעית בשנת 2027, מהווים קפיצת מדרגה טכנולוגית משמעותית. הם יצוידו ביכולות כיבוי מדויקות המותאמות להפעלה לילית - יכולת שהייתה חסרה עד כה במערך הכבאות הישראלי. כל מסוק יוכל להטיל 3,000 ליטר מים בגיחה אחת, תוך שימוש במערכות מתקדמות המאפשרות דיוק גבוה גם בתנאי חשכה.

בנוסף ליכולות הכיבוי, המסוקים יאפשרו ניוד מהיר של לוחמי אש ויחידות חילוץ לאזורי אסון מורכבים ומבודדים. המסוקים יפעלו בשיתוף פעולה הדוק עם טייסת "אלעד" הקיימת של משטרת ישראל, ויהוו חלק ממערך אווירי משולב ומתואם.

"מהלך משנה מציאות"

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הדגיש כי המהלך ימקם את ישראל בשורה הראשונה של המדינות המתקדמות בעולם בתחום כיבוי האש והצלת החיים. "זהו צעד אסטרטגי שישפר באופן משמעותי את יכולות ההגנה על אזרחי המדינה", ציין השר.

מנכ"ל המשרד לביטחון לאומי רפאל אנגל הבהיר כי מדובר ב"מהלך משנה מציאות" שישפר דרמטית את המענה לאירועי חירום לאומיים. לדבריו, המסוקים המתקדמים יאפשרו למערך הכבאות והצלה להגיב במהירות ובאפקטיביות גבוהה יותר לשריפות ואירועי חירום, תוך הצלת חיים ומניעת נזקים כבדים.

"מכפיל כוח מבצעי"

נציגי חברת סיקורסקי בירכו על העסקה וציינו כי מסוקי הבלאק-הוק יהוו "מכפיל כוח מבצעי" משמעותי בהגנה על אזרחי המדינה. החברה האמריקאית, המתמחה בייצור מסוקים צבאיים ואזרחיים מתקדמים, הדגישה כי המסוקים שיסופקו לישראל כוללים את הטכנולוגיות העדכניות ביותר בתחום.

העסקה מגיעה בעת שבה ישראל מתמודדת עם עלייה במספר ובחומרת השריפות. האקלים המשתנה, יחד עם עונות קיץ ארוכות וחמות יותר, יוצרים תנאים מאתגרים במיוחד ללוחמי האש. המסוקים החדשים צפויים לספק מענה משמעותי לאתגרים אלו ולחזק את יכולות ההגנה על יערות, שטחים פתוחים ואזורי מגורים ברחבי הארץ.