זעם בשכונה בבני ברק: סגרו את השכונה בגלל מופע הזמר החילוני

שכונת מגורים בבני ברק נחסמה אמש, בשעת ערב, במשך שעות ארוכות, בגלל הופעה של הזמר עומר אדם, שהתקיימה לא הרחק משם באיצטדיון רמת גן.

לפי הדיווח הערב (רביעי) ב-Ynet, תושבים בשכונה הביעו זעם ותסכול מההחלטה. אחת מתושבות השכונה סיפרה כי אישה בהריון ישנה על הרצפה, בשל חסימת הרחוב, בעקבות כך שההובלה של הדירה לא הייתה יכולה להיכנס.

בעקבות חסימת השכונה פנו תושבים למשטרה והודיעו כי אם גם הערב התנועה באזור תחסם - הם יקיימו הפגנה ולא יאפשרו הגעה להופעה.

במקביל, גורמים במשטרה הסבירו שמדובר באירועים בסדרי גודל שלא היו כמותם זה למעלה מעשר שנים, ומשכך ההיערכות הייתה בהתאם.

עוד הוסיפו במנשטרה, כי בהופעות הבאות (המתוכננות להתקיים השבוע) לא ייחסמו הרחובות, לא רק במקרים חריגים.

מהמשטרה נמסר בתגובה באופן רשמי ל-Ynet: ״המשטרה ערכה עבודת מטה סדורה עם כלל הגורמים, לרבות הרשויות המקומיות, במטרה לאפשר את קיום האירוע, תוך אבטחת הקהל לצד הכוונה והזרמת התנועה. מקום האירוע והשינויים בהסדרי התנועה אושרו ע"י הרשות המקומית וחלק מהרחובות כפי שפורסם בתקשורת, נסגרו לסירוגין לצורך שמירה על בטחונו של הציבור, לאור ריבוי הולכי רגל שמגיעים לרכבת בני ברק, וזאת כחלק מוויסות וניהוג הקהל בסיום האירוע. נדגיש כי משטרת ישראל עושה מאמצים גדולים ככל שניתן לשמירה על שגרת חיי התושבים באזור, לבין האיזון על שלומם ובטחונם של ציבור המבלים״.