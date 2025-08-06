כיכר השבת
"ישנה על הרצפה"

זעם בשכונה בבני ברק: סגרו את השכונה בגלל מופע הזמר החילוני

הכניסה והיציאה לשכונת מגורים בבני ברק נסגרה אמש, בעקבות הופעה של הזמר עומר אדם, שהתקיימה לא הרחק באיצטדיון רמת גן | תושבים הביעו זעם: "איך זה הגיוני? איפה נשמע דבר כזה?" (בארץ)

16תגובות
עומר אדם בהופעה. אילוסטרציה (צילום: Oren Ben Hakoon/Flash90)

שכונת מגורים ב נחסמה אמש, בשעת ערב, במשך שעות ארוכות, בגלל הופעה של הזמר עומר אדם, שהתקיימה לא הרחק משם באיצטדיון רמת גן.

לפי הדיווח הערב (רביעי) ב-Ynet, תושבים בשכונה הביעו זעם ותסכול מההחלטה. אחת מתושבות השכונה סיפרה כי אישה בהריון ישנה על הרצפה, בשל חסימת הרחוב, בעקבות כך שההובלה של הדירה לא הייתה יכולה להיכנס.

בעקבות חסימת השכונה פנו תושבים למשטרה והודיעו כי אם גם הערב התנועה באזור תחסם - הם יקיימו הפגנה ולא יאפשרו הגעה להופעה.

במקביל, גורמים במשטרה הסבירו שמדובר באירועים בסדרי גודל שלא היו כמותם זה למעלה מעשר שנים, ומשכך ההיערכות הייתה בהתאם.

עוד הוסיפו במנשטרה, כי בהופעות הבאות (המתוכננות להתקיים השבוע) לא ייחסמו הרחובות, לא רק במקרים חריגים.

מהמשטרה נמסר בתגובה באופן רשמי ל-Ynet: ״המשטרה ערכה עבודת מטה סדורה עם כלל הגורמים, לרבות הרשויות המקומיות, במטרה לאפשר את קיום האירוע, תוך אבטחת הקהל לצד הכוונה והזרמת התנועה. מקום האירוע והשינויים בהסדרי התנועה אושרו ע"י הרשות המקומית וחלק מהרחובות כפי שפורסם בתקשורת, נסגרו לסירוגין לצורך שמירה על בטחונו של הציבור, לאור ריבוי הולכי רגל שמגיעים לרכבת בני ברק, וזאת כחלק מוויסות וניהוג הקהל בסיום האירוע. נדגיש כי משטרת ישראל עושה מאמצים גדולים ככל שניתן לשמירה על שגרת חיי התושבים באזור, לבין האיזון על שלומם ובטחונם של ציבור המבלים״.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (71%)

לא (29%)

0 תגובות

16
למה צריך בכלל לפרסם את השם שלו?ובטח שהתמונה מיותרת!!!!!!!
טובה כהן
15
לא הבנתי את הכותרת. בגלל הזמר החילוני? ואם היו סוגרים את השכונה בגלל הופעת זמר חרדי זה בסדר? האישה בהיריון מוכנה לישון על הרצפה בשביל זמר חרדי?
חנניה
14
קשוט עצמך ואז קשוט אחרים - למה כשיש שם הפגנות והם חוסמים את כ-ל ב"ב וכ-ל איילון הם לא אומריעם מילה? מזכיר לי את הקפלניסטים שצועקים דמוקרטיה
אני
13
לא נורא.. תרגישו קצת מה זה לחסום את כביש 4 ..אחרי יום עבודה..ובחום של הקיץ
נח
12
נמאס לי מהמילה הזאת זעמו
די כבר
11
אוי,אוי,אוי.אם סוגרים שכונות חילוניות עשרות פעמים בגלל הלוויות המוניות של החברה החרדית ל"ע,הפגנות ושאר מרעין בישין ,אז אפשר גם פעם בשנה שגם החרדים יחכו קמעא.מספיק עם הפרובינציאליות וההתבדלות.
יגאל
10
שהרבנים יוצאו את האנשים לרחובות והמדינה תעצר לכמה ימים ,שיבינו
בשט
9
החוסם לחוסמים פטור
אבא
8
זעם ברמת גן, סגרו כבישים בגלל הפגנות...
יעקב
7
זה באמת לא בסדר ששכונה נחסמת לא משנה אם בגלל זמר מרצה או רב רק חשוב שתדעו שעומר אדם לא חילוני ועושה המון חסדים. הוא בטח יפגע מהכינוי זמר חילוני
בני ברקית
6
כשיש הלוויות ענק של רבנים חרדים גם נחסמים רחובות של חילוניים. אבל כמובן שחרדים רוצים התחשבות חד צדדית בלבד
אאאאא
5
כאילו שאתם לא חוסמים כבישים עם ההפגנות שלכם נגד הגיוס? יאללה לכו לכו
הדס
4
אירוע מצער, לא מקנא בתושבי בני ברק. מקווה שבהפגנה הבאה. גד גיוס, אם חלילה תהיה כזו, אנשים יחשבו פעמים לפני שהם חוסמים את כביש 4, או כבישים בכלל
חסימות כבישים
3
הוי הניתוק
מוישי
2
חרדים סגרו מאות פעמים את הכבישים הכי ראשיים במדינה ומנעו תנועה לחרדים החילונים כאחד. מעבר לסגירה שיש עם כל אירוע המוני של מסע הלוויה, הילולות וכו'. כמה צבוע אפשר להיות?
ישראל
1
לחרדתיים מותר לסגור את כביש 4 ושאר הכניסות לבב׳ בגין הפגנות נמות ולא נתגייס.
אברימל׳ה

