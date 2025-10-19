כיכר השבת
משחק שהסתבך: ילדה בת 7 נפלה מגובה בבית הספר החרדי ונפצעה בראשה

ילדה בת 7 נפצעה בראשה לאחר שנפלה במהלך משחק בבית ספר בבני ברק. במקרה נוסף, קשישה כבת 75 נפגעה כתוצאה מנפילה מקולנועית בעיר. שתיהן פונו לבתי חולים (בארץ)

הזירה בבני ברק (צילום: דוברות איחוד הצלה)

ילדה בת 7 פונתה היום (ראשון) לבית החולים שניידר, במצב בינוני, לאחר שנפצעה בראשה וברגליה - במהלך משחק עם חברה בבית ספר ב.

זה קרה בשעת צהרים, לאחר שהילדה נישאה על כתפי חברתה ונפלה. חובשים ופרמדיקים של איחוד הצלה הגיעו לזירה, ברחוב חי טייב בעיר החרדית, ופינו את הילדה לבית החולים.

ידידיה אבועזיז ומנחם סלובטיצקי חובשי איחוד הצלה מסרו: "לדברי חברותיה - היא נישאה על כתפי חברתה כמשובת נעורים ונפלה. הענקנו לה טיפול רפואי בזירה ולאחר מכן היא פונתה לבית החולים שניידר כשהיא סובלת מחבלות בראשה ובגפיה - מצבה בשלב זה מוגדר בינוני".

הקולנועית שממנה נפלה הפצועה (צילום: דוברות איחוד הצלה)

מוקדם יותר היום התרחשו מספר תקריות נוספות בבני ברק. בשעת בוקר נפצעה אישה כבת 75 ברחוב עלי הכהן בעיר, לאחר שנסעה בקולנועית.

אליהו צרפתי חובש איחוד הצלה מסר: "נמסר לנו בזירה כי היא התהפכה ונפלה מהקלנועית ובעקבות כך היא נחבלה בראשה. בסיוע חובשים נוספים הענקתי לה סיוע ראשוני בזירה ולאחר מכן היא פונתה למרכז הרפואי שיבא-תל השומר".

