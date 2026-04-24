תאונה בבני ברק: זוג כבני 70 נפצעו באורח בינוני בהתהפכות רכבם

רכב פרטי התהפך מסיבה שטרם התבררה, ושני נוסעיו נלכדו בתוכו. לוחמי האש חילצו את הנפגעים באמצעות כלים ייעודיים, וצוותי הרפואה העניקו להם טיפול ראשוני לפני פינויים לבית החולים שיבא בתל השומר (חדשות)

תאונת דרכים התרחשה ברחוב רבי טרפון בעיר , כאשר רכב פרטי איבד שליטה והתהפך, ולכד בתוכו את שני יושביו. כוחות חירום והצלה רבים, בהם לוחמי אש, פראמדיקים וחובשים של מד"א, איחוד הצלה וארגון הצלה, הוזעקו למקום.

עם הגעתם לזירה, פתחו לוחמי האש מתחנת בני ברק במבצע לחילוץ הלכודים. הכוחות פעלו במקצועיות באמצעות כלים הידראוליים ייעודיים, תוך שהם מייצבים את הרכב ההפוך ומבטיחים את בטיחות הזירה.

לאחר החילוץ מתוך הרכב, הועברו שני הנפגעים, גבר כבן 70 ואישה בת 66, לידי הצוותים הרפואיים שהמתינו בשטח. השניים סבלו בעיקר מחבלות בגפיים התחתונות.

קמב"צ ארגון הצלה מנחם אינדיג והחובשים משה אדלר ולייבי זעלמן תיארו את הרגעים הראשונים בזירה וסיפרו: "כשהגענו לזירת תאונת הדרכים, מצאנו שני נפגעים, גבר כבן 70 ואשה בת 66 כשהם לכודים ברכבם וסובלים מחבלות בגפיים התחתונות, לאחר שהתהפכו במהלך הנסיעה. יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, הענקנו להם טיפול רפואי ראשוני הכולל קיבוע וחבישות, ולאחר שחולצו הם פונו במצב בינוני להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים שיבא בתל השומר".

חיים מאיר לוי ויוני צדוק, חובשי איחוד הצלה שהגיעו ראשונים לזירה, מסרו: "מדובר ב עצמית של רכב שהתהפך. הענקנו סיוע רפואי ראשוני בזירה לזוג כבני 70 שנפצעו באורח בינוני ולאחר מכן הם פונו לבית החולים שיבא בתל השומר".

איך רכב מתהפך ברחוב כזה,?
יעקב

