זעזוע בפתח תקווה: ימנו בנימין זלקה, צעיר בן 21, נרצח באכזריות בתום משמרת עבודה בפיצרייה ברחוב העצמאות בעיר, וזאת רק משום שביקש לשמור על הסדר במקום העבודה שלו.

בערב יום העצמאות, לקראת השעה אחת ורבע בלילה, נדקר זלקה קשות. הוא פונה במצב אנוש לבית החולים בילינסון, שם נאבקו הרופאים על חייו במשך יומיים, אך אתמול נאלצו בצער רב לקבוע את מותו.

חקירת המשטרה שעלתה מיד לאחר האירוע חושפת תמונה מצמררת של אלימות חסרת רסן, כאשר על פי החשד קבוצת הנערים הפוגעת המתינה לצעיר מחוץ לבית העסק עד שסיים את משמרתו, ואז ארבה לו ודקרה אותו. נכון לשלב זה, טרם דווח על מעצרם של החשודים במעשה.

מנהל סניף הפיצרייה, תמיר זילבר, שעבד עם זלקה במשך חמש שנים, שיתף בתחושותיו הקשות ותיאר את השתלשלות האירועים שהובילה לאסון. לדבריו, ימנו החל את דרכו במקום כשליח אופניים, התקדם לאופנוע ובשנים האחרונות אף קודם לתפקיד אחראי משמרת.

זילבר סיפר בכאב: "הוא היה ילד טוב וחייכן, חבר אמיתי שעוזר לכל מי שצריך. בחור שידע ואהב לעבוד, חיפש תמיד לתת מעצמו יותר".

באשר לרגעי האימה, פירט זילבר: "הנערים נכנסו פנימה והתחילו להתיז על הלקוחות ספריי שלג. העובדים ביקשו מהם לצאת החוצה, אחרי כמה דקות הם חזרו ואיימו שוב על העובדים וחשבנו שזה נגמר. אחר כך שליח נכנס לתוך הסניף וסיפר שהעובד נדקר. הוא ישב ולא ענה לי, התקשרתי מיד למד"א. ברגע ששמענו על הבשורה הקשה, סגרנו את הסניף".

צוותי הרפואה של מגן דוד אדום ממרחב ירקון, שהוזעקו לזירה מיד עם קבלת הדיווח בשעת לילה מאוחרת, נתקלו במראה קשה. החובשים שהעניקו לזלקה את הטיפול הראשוני בזירת האירוע סיפרו כי הפצוע שכב מחוסר הכרה וסבל מפציעה חודרת בגופו. לאחר טיפול מציל חיים בשטח, הוא פונה בדחיפות לבית החולים, אך כאמור, הפציעות היו אנושות והובילו בסופו של דבר לפטירתו.

האירוע הטראגי היכה בהלם את תושבי העיר והוביל לתגובה נוקבת מצד ראש העיר פתח תקווה, רמי גרינברג, שפרסם הודעה ארוכה וכואבת. גרינברג כתב כי "אין מילים לתאר את עוצמת הזעזוע והכאב על אובדן חיים צעירים בנסיבות כה קשות ואכזריות. מדובר בבחור צעיר שעבד לפרנסתו, אשר ביקש בנימוס מקבוצת נערים שלא להתיז ספריי בתוך הפיצרייה שבה עבד ובתגובה נדקר למוות. זהו אירוע בלתי נתפס, שממחיש עד כמה האלימות עלולה להסלים ברגע אחד ולגבות את המחיר הכבד ביותר. הנערים שתקפו ורצחו ייתפסו על ידי המשטרה ויועמדו לדין. אין בכך נחמה, אך יש בכך מחויבות ברורה לצדק".

ראש העיר ניצל את הבמה כדי לפנות באופן ישיר לנוער ולהורים בבקשה לערוך חשבון נפש קהילתי עמוק. הוא קרא לכל הנוער ואמר: "הימנעו מאלימות! אין בה גבורה, רק הרס. רגע אחד של כעס עלול להרוס חיים שלמים - של הקורבן, של המשפחה וגם של התוקפים עצמם".

גרינברג פנה גם להורים והדגיש: "דברו עם הילדים. היו מעורבים, התעניינו, בדקו היכן הם מבלים ועם מי, במיוחד בשעות הלילה. האחריות היא משותפת לכולנו. עיריית פתח תקווה מפעילה מגוון רחב של אמצעים חינוכיים, הסברתיים ואכיפתיים למיגור האלימות, ותגביר את המאמצים, אך אין בכך די. יש לפעול בשיתוף פעולה בכלל המערכות ולשוחח עם בני הנוער בבית ובמסגרות החינוכיות. זהו רגע של חשבון נפש. חובה עלינו לפעול יחד כדי למנוע את המקרה הבא. אני משתתף בצער המשפחה בשעתה הקשה. נמשיך ללוות אותה ככל שיידרש. יהי זכרו ברוך".