לוחמי האש​ בכבאות והצלה לישראל מחוז ירושלים קיבלו הלילה (בין שבת לראשון) החלטה לפנות שלוש משפחות במבנה בירושלים שבו זוהו סדקים בקירות. כעבור 7 שעות מרגע החלטה על הפינוי - חלק מהמבנה קרס.

האירוע החל אמש, מוצאי שבת, סמוך לשעה 19:30 בערב. באותה שעה התקבלה הודעה במוקד 102 של כבאות והצלה על חשש ממשי לקריסת מבנה בדרך השילוח שבשכונת סילוואן בירושלים.

​עם הגעת הצוותים ממרחב תחנת אגוז, זוהו סדקים משמעותיים, אופקיים ואנכיים בשלד המבנה - דבר שהעיד על סכנה קרובה וממשית.

הצוותים ביצעו בדיקה מקיפה והערכת מצב דינמית בשטח. לאור הממצאים המדאיגים, ולאחר קיום הערכת מצב דחופה וקבלת החלטה משותפת, הנחה מפקד תחנת אגוז, סגן טפסר יוסף עמרנה להתפנות מבמבנה.

​"הממצאים בשטח אינם משתמעים לשני פנים ומצביעים על סכנה מיידית לחיי אדם", הוא מסר. "בטיחות התושבים עומדת מעל לכל ועל כן אני מורה על פינוי דיירי המבנה לאלתר ומניעת כל גישה אליו עד להסרת הסיכון".

​בזכות ההחלטה המקצועית, פונו בבטחה 19 נפשות (3 משפחות). ​היום לפנות בוקר התקבל דיווח נוסף מהשטח.

עם הגעת הצוותים למקום, התברר כי יסוד המבנה אכן קרס, דבר שהוביל לקריסה של רצפת הדירה והקרקעית. ההחלטה על הפינוי המוקדם מנעה אסון כבד בנפש. ​כבאות והצלה לישראל שבים ומדגישים: "בכל מקרה של חשש לסכנה, יש לחייג 102 ללוחמי האש".