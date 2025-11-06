שישה נוסעי אוטובוס קיבלו היום (חמישי) טיפול רפואי בכביש 4, בסמוך לצומת עין המפרץ, לאחר שנפצעו קל בזירת תאונה שבה היו מעורבים.

זה היה בשעת צהרים. האוטובוס והמשאית התנגשו זה בזה. כתוצאה מהתאונה אף נהרסה דופן המשאית הימנית, פגיעה משמעותית.

צוותי הרפואה של איחוד הצלה הגיעו לזירה והעניקו בזירה סיוע רפואי ראשוני לנוסעי האוטובוס. במקביל צוותי כיבוי פעלו בזירה עקב אופי התאונה.

תאונה נוספת במעורבות משאית, בה נהג המשאית נפגע במצב בינוני, התרחשה היום ביישוב שער שומרון.

גם זה היה בשעת צהרים, סמוך לשעה 13:30. המשאית התהפכה ברחוב צוק ביישוב והנהג נפצע בינוני. חובשים ופרמדיקים מיהרו למקום כדי להעניק טיפול ראשוני לפצוע. משם הוא פונה אל בית החולים בלינסון.