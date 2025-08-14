עברייני הקנאביס נחשפו: חמישה נעצרו - דירות ורכבים הוחרמו

יחידת ההונאה והפשיעה המקוונת של מחוז מרכז, בשיתוף חוקרי ימ"ר מרכז, פענחו פרשייה חמורה בתחום הקנאביס הרפואי, שבמרכזה עבירות הלבנת הון, מס, זיוף וסחר בסמים בהיקף של מעל 80 מיליון ש"ח. אתמול נעצרו חמישה חשודים, ובמקביל הוחרמו תשע דירות וחמישה כלי רכב במסגרת הליך חילוט.

החקירה החלה כהמשך לפרשייה קודמת שנחשפה בדצמבר 2024, במהלכה נעצרו ארבעה חשודים שהציגו תיעוד מזויף של מאבטחים במטרה לשנע מעל טון קנאביס רפואי שנגנב מחוות גידול והוסתר במחסן בעזריה. בעקבות הממצאים, מפקד מחוז מרכז, ניצב יאיר חצרוני, הורה על סגירת החווה בצו מנהלי, צעד שאושר בבית המשפט ורישיונה בוטל.

בהמשך, נפתחה חקירה סמויה נגד גורמים עברייניים שלפי החשד השתלטו על חברות המחזיקות ברישיון לשינוע, אחזקה ושיווק קנאביס רפואי, וניצלו אותו לביצוע עבירות סחר בסמים, הלבנת הון והעלמות מס.

כפי שדיווחנו בשבוע הקודם, היחידה המרכזית של מרחב לכיש ניהלה בשבועות האחרונים חקירה סמויה, בשיתוף יחידת הסמים של מכס מרכז, במסגרתה נחשפו עבירות ייבוא וסחר בסמים מסוכנים באמצעות השימוש בדואר בינלאומי.

במהלך החקירה איתרו חוקרי המכס בדואר מודיעין, שתי חבילות דואר שנשלחו מהולנד לישראל ואשר הכילו חומר החשוד כסם מסוכן מסוג קטמין במשקל כולל של כ-2 ק״ג.

בעקבות הממצאים, נערכה בימ”ר לכיש פעילות מבצעית יזומה בסיוע המכס, באמצעותה הצליחו הבלשים להתחקות אחר זהות החשודים, צושבי עכו, אשדוד ואילת.

שלושת החשודים הובאו אתמול בפני בית משפט השלום באשקלון, שהאריך את מעצרם עד ליום ראשון.