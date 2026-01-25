סיכול גניבת הרכב במנהרת הראל ( צילום: דוברות המשטרה )

פעילות נחושה של שוטרי מחוז ירושלים במהלך סוף השבוע סיכלה 3 נסיונות גניבת רכבים והעברתם לשטחי יהודה ושומרון. אחד החשודים שנעצר, קטין מעבר לקו הירוק, היה מחופש לאדם דתי ולבש ציצית.

האירועים התרחשו בשבת האחרונה, בשעת לפנות בוקר. באותו לילה הגיבו שוטרי תחנת מוריה לדיווח שהתקבל מחברת 'איתוראן' על אודות ניסיון גניבת רכב. כשהגיעו השוטרים לכתובת הם עצרו שני חשודים תושבי יהודה ושומרון - האחד קטין שמחופש לאדם דתי עם ציציות. הם נתפסו בשעה שניסו לגנוב רכב. בחיפוש עליהם אותרו כלי פריצה, והחשודים נעצרו לחקירה.

אחד הרכבים שסוכלה גניבתו ( צילום: דוברות המשטרה )

בדיווח נוסף שהתקבל במשטרה, הגיבו בלשי תחנת הראל לרחוב סעדיה גאון במבשרת ציון ועצרו בשעת מעשה, חשוד תושב יהודה ושומרון, בשעה שמנסה לגנוב רכב באמצעות שימוש במחשב רכב, והוא נעצר לחקירה.

עוד באותו הלילה, בפעילות יזומה של בלשי תחנת הראל, נעצר במנהרת הראל גנב רכב קטין, גם הוא מיהודה ושומרון - לאחר שגנב רכב מיבנה וניסה להעבירו לשטחי יו"ש. החשוד נעצר לחקירה. מעצרם של כלל החשודים הוארך על ידי בית המשפט.