כיכר השבת
בשבת לפנות בוקר

תיעוד חריג מהמנהרה: שוטרים יוצאים מהרכבים בפקק ו"סוגרים" על החשוד

משטרת ירושלים סיכלה 3 ניסיונות גניבת רכב בליל השבת האחרונה | אחד החשודים שנתפסו על חם - קטין שהתחפש ליהודי דתי, עם ציציות | תיעוד חריג ממנהרת הראל: הרכב הגנוב עומד בפקק, מרכבים סביבו יוצאים לפתע שוטרים חמושים (משטרה)

סיכול גניבת הרכב במנהרת הראל (צילום: דוברות המשטרה)

פעילות נחושה של שוטרי מחוז ירושלים במהלך סוף השבוע סיכלה 3 נסיונות גניבת רכבים והעברתם לשטחי יהודה ושומרון. אחד החשודים שנעצר, קטין מעבר לקו הירוק, היה מחופש לאדם דתי ולבש ציצית.

האירועים התרחשו בשבת האחרונה, בשעת לפנות בוקר. באותו לילה הגיבו שוטרי תחנת מוריה לדיווח שהתקבל מחברת 'איתוראן' על אודות ניסיון גניבת רכב.

כשהגיעו ה לכתובת הם עצרו שני חשודים תושבי יהודה ושומרון - האחד קטין שמחופש לאדם דתי עם ציציות. הם נתפסו בשעה שניסו לגנוב רכב. בחיפוש עליהם אותרו כלי פריצה, והחשודים נעצרו לחקירה.

אחד הרכבים שסוכלה גניבתו (צילום: דוברות המשטרה)

בדיווח נוסף שהתקבל במשטרה, הגיבו בלשי תחנת הראל לרחוב סעדיה גאון במבשרת ציון ועצרו בשעת מעשה, חשוד תושב יהודה ושומרון, בשעה שמנסה לגנוב רכב באמצעות שימוש במחשב רכב, והוא נעצר לחקירה.

עוד באותו הלילה, בפעילות יזומה של בלשי תחנת הראל, נעצר במנהרת הראל גנב רכב קטין, גם הוא מיהודה ושומרון - לאחר שגנב רכב מיבנה וניסה להעבירו לשטחי יו"ש. החשוד נעצר לחקירה. מעצרם של כלל החשודים הוארך על ידי בית המשפט.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר