טרגדיה: ילד בן 3 נדרס ממשאית, הנהג ניסה להימלט ברגל - ונעצר

ילד כבן 3 נהרג הבוקר (ראשון) בתאונת דרכים קשה ברהט שבדרום הארץ. הילד הובא למרפאה מקומית ללא סימני חיים, לאחר שנפגע ממשאית. מותו נקבע במקום בידי חובשים ופרמדיקים.

זה קרה בסביבות השעה 10:30 בבוקר. חובש רפואת חירום במד"א אמין אלכמלאת, סיפר: "הגענו למרפאה והובילו אותנו אל הילד שהיה מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה כשצוות רפואי לצידו ומבצע בו פעולות רפואיות. המשכנו וביצעו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלו הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

אדם אלטורי חובש איחוד הצלה מסר: "נמסר לנו מבני משפחתו כי הוא נהרג כתוצאה מפגיעת משאית. למרבה הצער נאלצו לקבוע את מותו בזירה עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל".