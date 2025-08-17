טרגדיה: ילד בן 3 נדרס ממשאית, הנהג ניסה להימלט ברגל - ונעצר

ילד כבן 3 נהרג הבוקר (ראשון) בתאונת דרכים קשה ברהט שבדרום הארץ. הילד הובא למרפאה מקומית ללא סימני חיים, לאחר שנפגע ממשאית. מותו נקבע במקום בידי חובשים ופרמדיקים.
זה קרה בסביבות השעה 10:30 בבוקר. חובש רפואת חירום במד"א אמין אלכמלאת, סיפר: "הגענו למרפאה והובילו אותנו אל הילד שהיה מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה כשצוות רפואי לצידו ומבצע בו פעולות רפואיות. המשכנו וביצעו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלו הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".
אדם אלטורי חובש איחוד הצלה מסר: "נמסר לנו מבני משפחתו כי הוא נהרג כתוצאה מפגיעת משאית. למרבה הצער נאלצו לקבוע את מותו בזירה עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל".
אדם אלטורי ועמראן אבו סארחן, מתנדבי יחידה 360 - זק"א מצוות נגב, שטיפלו בזירה הקשה, מסרו: "מוקד היחידה הזעיק מספר מתנדבים הן לזירת התאונה והן למרפאה אליה פונה הילד. מדובר בזירה קשה מאוד. משאית פגעה בפעוט, ובשל הפגיעה הקשה צוותי הרפואה נאלצו לקבוע את מותו. במרפאה טיפלו המתנדבים בכבוד המת, ובמשך שעות פעלנו בזירה לאיסוף הממצאים שהועברו לאחר מכן לקבורה."
נהג המשאית החשוד, הצליח להימלט רגלית מהזירה. בינתיים שוטרי תחנת שוטרי תחנת רהט במשטרת ישראל ובוחני תאונות הדרכים של מרחב הנגב הגיעו במהירות לזירה ופתחו בחקירה.
זמן קצר לאחר מכן נעצר החשוד, תושב הפזורה הבדואית בשנות ה־20 לחייו, והועבר לחקירה.
0 תגובות