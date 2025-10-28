הבור שאליו נפל, סמוך לחורבת חגלון דרומית לעין הוד ( צילום: כבאות והצלה )

ילד נעדר בשעת לפנות בוקר באיזור מיוער בעין חוד. כעבור זמן קצר התברר כי הוא נפל לתוך בור, בעומק 7 מטרים, סמוך לחורבת חגלון, דרומית לעין חוד.

הכל החל בסביבות השעה 5 לפנות בוקר. למשטרה הגיע דיווח על הילד הנעדר. המשטרה מסרה כי עם קבלת הדיווח, החלו כוחות גדולים של תחנת זכרון יעקב, בשיתוף פעולה עם מסוק היחידה האווירית, מתנדבים וכיתות כוננות לפתוח בסריקות. כעבור זמן קצר הצליחו השוטרים לאתר את הנעדר - בתוך בור עמוק של כ-7 מטרים. אז החלו פעולות חילוץ דרמטיות בשיתוף פעולה עם כב"ה ומד"א שהגיעו למקום במהירות.

בכבאות והצלה נמסר: "בסמוך לשעה 05:35 התקבל דיווח במשל״ט 102 של מחוז חוף על צעיר שנפל לבור בעומק של כ-7 מטרים בשטח פתוח סמוך לחורבת חגלון.

"למקום הוזנקו צוותי כיבוי והצלה מתחנת חדרה, בשיתוף יחידת היל״מ, מסוק משטרתי, רחפנים, ואנשי טייסת הכיבוי, לצד כוחות משטרה ורפואה. לוחמי האש פעלו לחילוץ, בסיוע מתנדבי יחידת החילוץ גליל כרמל.

"החילוץ בוצע באמצעות בניית עמדה לגלישה ובמהלכו בוצעו פעולות ניטור לשלול הימצאות גזים מסוכנים. בנוסף, הוזנק מסוק של לוחמי יחידת 669 לפינוי הלכוד אשר פונה במצב קל לבית החולים רמב״ם".

( צילום: תיעוד מבצעי כבאות והצלה )

( צילום: תיעוד מבצעי כבאות והצלה )