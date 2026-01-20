כיכר השבת
ומתי יתחמם?

מזג האוויר: קור קיצוני ורוחות מזרחיות חזקות במיוחד | התחזית המלאה

לפי תחזית מזג האוויר, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה | צפוי להיות קר מאוד, בעיקר בהרים (מזג האוויר)

כיכר השבת
יהודה ושומרון, אתמול (צילום: חיים גולדברג/Flash90)

היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. צפוי להיות קר מאוד, בעיקר בהרים.

הלילה: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב. קיים חשש מקרה בהרים ובעמקים. במהלך הלילה יחלו לנשב רוחות מזרחיות, אשר יתחזקו בהדרגה, בהרי הצפון והמרכז.

על פי התחזית, מחר יום רביעי, יהיה מעונן בעננות בינונית וגבוהה. בצפון הארץ ובהרים ינשבו רוחות מזרחיות חזקות במיוחד.

ביום חמישי, יהיה מעונן בעננות בינונית וגבוהה. יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות חזקות במיוחד בעיקר בצפון הארץ. תחול עלייה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 5-10

תל אביב: 8-14

באר שבע: 6-15

חיפה: 9-14

טבריה: 6-14

צפת: 3-9

אילת: 11-20

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר