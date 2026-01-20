יהודה ושומרון, אתמול ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

מזג האוויר היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. צפוי להיות קר מאוד, בעיקר בהרים.