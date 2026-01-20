מזג האוויר היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. צפוי להיות קר מאוד, בעיקר בהרים.
הלילה: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב. קיים חשש מקרה בהרים ובעמקים. במהלך הלילה יחלו לנשב רוחות מזרחיות, אשר יתחזקו בהדרגה, בהרי הצפון והמרכז.
על פי התחזית, מחר יום רביעי, יהיה מעונן בעננות בינונית וגבוהה. בצפון הארץ ובהרים ינשבו רוחות מזרחיות חזקות במיוחד.
ביום חמישי, יהיה מעונן בעננות בינונית וגבוהה. יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות חזקות במיוחד בעיקר בצפון הארץ. תחול עלייה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 5-10
תל אביב: 8-14
באר שבע: 6-15
חיפה: 9-14
טבריה: 6-14
צפת: 3-9
אילת: 11-20
