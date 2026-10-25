 דלג לתוכן הראשי
נס ברחוב עזרא

בני ברק: פועל התמוטט באתר בנייה ופונה במצב קשה לאחר החייאה

פועל כבן 42 איבד הכרה ונפל במהלך עבודתו ברחוב עזרא • צוותי החירום ביצעו החייאה מתקדמות | פונה לבית החולים שיבא במצב קשה (בארץ)

קר
קובי רוזן
כיכר השבת |
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
הכוחות בזירה, הבוקר (צילום: דובורת הצלה)

פועל כבן 42 התמוטט הבוקר (ראשון) במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב עזרא ב, איבד את הכרתו ונותר ללא דופק וללא נשימה. צוותי החירום של 'איחוד הצלה' ו'הצלה' הוזעקו למקום וביצעו בו פעולות החייאה מתקדמות שהחזירו את הדופק. הפצוע פונה במצב קשה לחדר ההלם במרכז הרפואי שיבא בתל השומר.

דיווח על הפועל שהתמוטט הגיע למוקדי החירום בשעות הבוקר. כוחות רפואה נרחבים הוזעקו לזירה ומצאו את הגבר כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה.

הכוחות בזירה, הבוקר (צילום: איחוד הצלה)

יהודה זיסו ואליהו צרפתי, חובשי 'איחוד הצלה', מסרו: "נמסר לנו כי הוא התמוטט במהלך עבודתו באתר הבנייה. ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות תוך חיבור מכשיר דפיברילטור. לאחר שבחסדי שמיים ליבו שב לפעום, הוא פונה לבית החולים במצב קשה".

חובשי ארגון 'הצלה', אלחנן רוזנשטיין ושמואל רוטנברג, שהגיעו ראשונים למקום, הוסיפו: "כשהגענו למקום, מצאנו פועל כבן 42 מחוסר הכרה. יחד עם צוותי מד"א ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים, סיוע נשימתי ומתן תרופות. לאחר שבחסדי שמיים חזר הדופק, הוא פונה להמשך טיפול בחדר ההלם בשיבא בתל השומר".
בני ברקאיחוד הצלהמד"אאתרי בנייהבית חולים שיבא

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

רדיומזג אווירזמני היוםאודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר