בני ברק: פועל התמוטט באתר בנייה ופונה במצב קשה לאחר החייאה

הכוחות בזירה, הבוקר ( צילום: דובורת הצלה )

פועל כבן 42 התמוטט הבוקר (ראשון) במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב עזרא בבני ברק, איבד את הכרתו ונותר ללא דופק וללא נשימה. צוותי החירום של 'איחוד הצלה' ו'הצלה' הוזעקו למקום וביצעו בו פעולות החייאה מתקדמות שהחזירו את הדופק. הפצוע פונה במצב קשה לחדר ההלם במרכז הרפואי שיבא בתל השומר. דיווח על הפועל שהתמוטט הגיע למוקדי החירום בשעות הבוקר. כוחות רפואה נרחבים הוזעקו לזירה ומצאו את הגבר כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה.

הכוחות בזירה, הבוקר ( צילום: איחוד הצלה )

יהודה זיסו ואליהו צרפתי, חובשי 'איחוד הצלה', מסרו: "נמסר לנו כי הוא התמוטט במהלך עבודתו באתר הבנייה. ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות תוך חיבור מכשיר דפיברילטור. לאחר שבחסדי שמיים ליבו שב לפעום, הוא פונה לבית החולים במצב קשה".

חובשי ארגון 'הצלה', אלחנן רוזנשטיין ושמואל רוטנברג, שהגיעו ראשונים למקום, הוסיפו: "כשהגענו למקום, מצאנו פועל כבן 42 מחוסר הכרה. יחד עם צוותי מד"א ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים, סיוע נשימתי ומתן תרופות. לאחר שבחסדי שמיים חזר הדופק, הוא פונה להמשך טיפול בחדר ההלם בשיבא בתל השומר".