משרד הבריאות, בית החולים שמיר (אסף הרופא) ומערך הסייבר הלאומי מעדכנים היום (שישי) בהמשך להודעה הראשונית על ניסיון חמור למתקפת סייבר בבית החולים שמיר (אסף הרופא) במהלך יום כיפור: כפי שדווח אתמול, המתקפה לא פגעה בשירות של בית החולים ויש גישה לכלל המערכות אולם היה חשש לדליפת מידע.

מבדיקות ראשוניות עולה כי דלפו הודעות מייל שנשלחו אל ומבית החולים בתאריך ה-25.9 ובכלל זה מידע רפואי שהיה במסגרת הודעות אלו. נכון לעכשיו אין אינדקציה שבתקיפה דלף מידע ממערכת ניהול המידע הרפואי המרכזית (הקמיליון) והבדיקות בעניין זה יימשכו.

משרד הבריאות ומערך הסייבר הלאומי ממשיכים בליווי הצוותים המקצועיים של בית החולים, בשיתוף פעולה עם הגורמים המוסמכים, כדי לוודא את המשך התפקוד באופן בטוח.

מתקפת הסייבר בוצעה על ידי קבוצת האקרים המכנה את עצמה Qilin. הקבוצה טוענת כי הצליחה להצפין מאות שרתים ועמדות קצה בבית החולים, והשיגה גישה למידע בהיקף של לא פחות מ־8 טרה־בייט – בהם גם מסמכים רפואיים רגישים.

בהודעה שפרסמו בדארקנט, דרשו התוקפים מבית החולים לשלם כופר של 700 אלף דולר בתוך 72 שעות, אחרת יחשפו מידע על מטופלים. בהודעתם אף הוסיפו התייחסות אישית לבכירי ישראל, "ביבי ושרה", כהגדרתם.

קבוצת Qilin, שאינה מזוהה כגוף מדינתי, פועלת לרוב נגד מגוון מטרות – מבתי חולים ועד חברות מסחריות – תוך שהיא מציגה את פעולותיה כאקטיביזם פוליטי.