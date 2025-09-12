מערך הסייבר הלאומי פרסם התרעה חריגה על ניסיון פישינג מתוחכם, שפגע בעשרות שחקנים ישראלים. על פי ההודעה, המתקפה בוצעה באמצעות תיבת מייל שנפרצה, ממנה נשלחו הודעות שהתחזו להזמנות לאודישנים לסרט חדש של במאי מוכר.

בהודעות התבקשו הנמענים לשלוח סרטוני אודישנים מצולמים לצד פרטים אישיים רגישים, בהם כתובת מגורים, תעודת זהות ודרכון. מדיווחים שהגיעו למערך הסייבר עולה כי עשרות שחקנים מסרו את המידע המבוקש, מבלי לחשוד שמדובר בהונאה מתוחכמת.

לאחר מכן קיבלו הנפגעים הודעות נוספות, בהן איומים מפורשים ולחץ פסיכולוגי, תוך ייחוס הפעולה לגורמים המזוהים עם איראן. במערך הסייבר קראו לציבור לגלות ערנות, להימנע ממסירת פרטים אישיים לגורמים לא מוכרים, ולדווח על כל ניסיון פישינג נוסף.