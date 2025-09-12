כיכר השבת
מבוכת הסייבר

חשפו פרטים אישיים: מתקפת הפישינג המתוחכמת שהפילה עשרות שחקנים

מערך הסייבר הלאומי התריע כי עשרות שחקנים קיבלו מיילים שהתחזו להזמנה לאודישנים, ושלחו בתום לב סרטונים ומסמכים אישיים | בהמשך קיבלו חלקם איומים שיוחסו לגורמים איראניים (בארץ)

סייבר (צילום: שאטרסטוק)

מערך הסייבר הלאומי פרסם התרעה חריגה על ניסיון פישינג מתוחכם, שפגע בעשרות שחקנים ישראלים. על פי ההודעה, המתקפה בוצעה באמצעות תיבת מייל שנפרצה, ממנה נשלחו הודעות שהתחזו להזמנות לאודישנים לסרט חדש של במאי מוכר.

בהודעות התבקשו הנמענים לשלוח סרטוני אודישנים מצולמים לצד פרטים אישיים רגישים, בהם כתובת מגורים, תעודת זהות ודרכון. מדיווחים שהגיעו למערך הסייבר עולה כי עשרות שחקנים מסרו את המידע המבוקש, מבלי לחשוד שמדובר בהונאה מתוחכמת.

לאחר מכן קיבלו הנפגעים הודעות נוספות, בהן איומים מפורשים ולחץ פסיכולוגי, תוך ייחוס הפעולה לגורמים המזוהים עם איראן. במערך הסייבר קראו לציבור לגלות ערנות, להימנע ממסירת פרטים אישיים לגורמים לא מוכרים, ולדווח על כל ניסיון פישינג נוסף.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר