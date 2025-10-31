נהג ממג’ד אל-כרום נתפס נוהג בפסילה – פעמיים בתוך פחות מיממה

שוטרי המחוז הצפוני עצרו נהג בן 38 ממג’ד אל-כרום, לאחר שנתפס נוהג בזמן פסילה – פעמיים בתוך פחות מ־24 שעות.

בתאריך 28 באוקטובר 2025, במהלך פעילות מבצעית של שוטרי המחוז הצפוני בשעות הערב, נעצר רכב בכביש 85 סמוך לכרמיאל. בבדיקה התברר כי הנהג נוהג למרות פסילת רישיון שנקבעה לו בבית המשפט לתקופה של שנה.

הנהג עוכב לחקירה ביחידת הבוחנים של מרחב גליל, רכבו נתפס והושבת ל-30 ימים, והחל נגדו הליך משפטי. אולם למחרת בבוקר, ב-29 באוקטובר, נתפס אותו נהג שוב נוהג – הפעם ברכב אחר – באותו הציר, כביש 85. גם הפעם נעצר על ידי שוטרי המחוז הצפוני.

הנהג נעצר ונחקר, והרכב השני שבו נהג נתפס והושבת. עם סיום החקירה הוגש נגדו כתב אישום בבית משפט לתעבורה בעכו בגין שני המקרים, לצד בקשה למעצרו ולפסילתו עד תום ההליכים.